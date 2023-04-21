В Україні заборонили стягувати борги за комуналку для переселенців: деталі рішення Кабміну

Борги списуватимуть за період з початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Для цього внутрішнім переселенцям потрібно надати відповідні документи.

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Уряд заборонив стягувати з громадян заборгованість за житлово-комунальні послуги з переселенців та мешканців територій, де ведуться бойові дії. Про це рішення у п'ятницю, 21 квітня, було заявлено на офіційному сайті урядового порталу.

У відомстві зазначається, що йдеться лише про заборгованість, що накопичилась після початку повномасштабного вторгнення РФ до України.

"Сьогодні Уряд схвалив розроблену Мінреінтеграції постанову, що забороняє стягувати з громадян заборгованість за житлово-комунальні послуги, створену після 24 лютого 2022 року", — зазначено у заяві.

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У відомстві наголосили, що заборона про стягнення комунальних платежів з громадян України буде застосована лише на тимчасово окупованих РФ територіях чи територіях, де ведуться бойові дії (згідно з переліком Мінінтеграції ).

Заборгованість не стягуватиметься лише з громадян України, які були змушені залишити свої будинки та переселитися у безпечніші регіони.

Для підтвердження цього факту, українцям необхідно буде надати постачальнику комунальних послуг або управителю багатоквартирного будинку документи, що підтверджують їхню тимчасову відсутність.

Які документи підійдуть:

довідка внутрішньо переміщеної особи;

документ про тимчасовий притулок в іншій державі;

документи щодо роботи, лікування, навчання або проходження військової служби.

Повідомляється, що уряд також урегулював питання про безперебійне надання житлово-комунальних послуг у приміщеннях державної, комунальної та приватної власності, які використовуються для проживання внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, в середині лютого 2023 року стало відомо, що на тлі повномасштабного вторгнення українці почали накопичувати колосальні борги за комунальні послуги, особливо за опалення та гарячу воду. Станом на 1 грудня 2022 року заборгованість становила 35,35 млрд. грн.

Також, незважаючи на те, що в Україні з літа минулого року діє мораторій на перегляд комунальних тарифів, у березні-2023, порівняно з березнем 2022 року, вартість комунальних послуг подорожчала на 4,6%.