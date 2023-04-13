І мораторій не завада: як в Україні подорожчали комунальні послуги

i-moratorij-ne-zavada-yak-v-ukrayini-podorozhchali-komunalni-poslugi

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В Україні у березні 2023, порівняно з березнем 2022 року, вартість комунальних послуг подорожчала на 4,6%. Найдорожче українцям тепер коштує утримання та ремонт житла, де ціни зросли на 22,9%. Про це свідчать дані Держстату.

Зазначається, що також значно подорожчало вивіз сміття – на 17%. Водопостачання стало дорожчим на 1,6%. А також:

послуги з управління багатоквартирними будинками – подорожчало на 1,5%;

каналізація – на 1,2%;

гаряча вода, опалення – на 0,2%.

Без змін залишилися ціни на електроенергію, а природний газ загалом подешевшав – на 0,4%.

Примітно, що за місяць (березень до лютого 2023 року) вартість житлово-комунальних послуг навіть знизилася, але лише на 0,1%. Втім, окремо деякі послуги подорожчали:

утримання та ремонт житла – на 0,4%;

прибирання сміття – на 2,8%;

послуги з управління багатоквартирними будинками – на 0,2%.

Інші послуги для українців не подорожчали. Наприклад:

водопостачання;

каналізація;

електроенергія;

природний газ;

гаряча вода, опалення.

Тарифи на світ у 2023 році: чи буде подорожчання

За даними видання "Економічна правда", до кінця квітня 2023 року Кабінет міністрів України перерахує тарифи на світ для побутових споживачів. Попередньо тарифи на електроенергію будуть поділені в залежності від обсягу споживання, а саме:

до 1000 кВт-год на місяць — тариф, можливо, залишиться без змін або подорожчає на 30-40%;

понад 1000 кВт-год на місяць – ціни будуть на ринковому рівні — 6,2 грн за кВт-год, з фіксацією приблизно на рік (майже вчетверо вищі за нинішній тариф).

Зазначимо, 2 березня голова НКРЕКУ Костянтин Ущаповський пояснив, що розрахунок тарифів на світ здійснюється з урахуванням руйнувань в енергетичній сфері та інших факторів. Зокрема, зараз українці досі платять по 1,68 грн за кіловат, але через російські удари по об'єктах "Укренерго" та "Енергоатому" буде проблематично як раніше покривати різницю у вартості електрики.

Тому держава змушена шукати вихід із цієї ситуації та напрацьовуються нові моделі роботи ринку електроенергії. У зв'язку з цим зараз розглядаються кілька сценаріїв підвищення тарифів, зокрема й для населення.

Ще нагадаємо, що деяким українцям надають 50% знижку на оплату комуналки. Така нагода поширюється на вдів загиблих військовослужбовців.