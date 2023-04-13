И мораторий не помеха: как в Украине подорожали коммунальные услуги

Несмотря на то, что в Украине с лета прошлого года действует мораторий на пересмотр коммунальных тарифов, украинцы вынуждены платить за некоторые услуги больше, чем до полномасштабного вторжения РФ.

Related video

В Украине в марте-2023, по сравнению с мартом 2022, стоимость коммунальных услуг подорожала на 4,6%. Дороже всего украинцам теперь обходится содержание и ремонт жилья, где цены подросли на 22,9%. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Отмечается, что также значительно подорожала уборка мусора – на 17%. Водоснабжение стало дороже на 1,6%. А также:

услуги по управлению многоквартирными домами – подорожало на 1,5%;

канализация – на 1,2%;

горячая вода, отопление – на 0,2%.

Без изменений остались цены на электроэнергию, а природный газ вообще подешевел – на 0,4%.

Примечательно, что за месяц (март к февралю 2023) стоимость жилищно-коммунальных услуг даже снизилась, но всего на 0,1%. Впрочем, отдельно некоторые услуги удорожали:

содержание и ремонт жилья – на 0,4%;

уборка мусора – на 2,8%;

услуги по управлению многоквартирными домами – на 0,2%.

Остальные услуги для украинцев не подорожали. Например:

водоснабжение;

канализация;

электроэнергия;

природный газ;

горячая вода, отопление.

Тарифы на свет в 2023 году: будет ли подорожание

По данным издания "Экономическая правда", до конца апреля 2023 года Кабинет министров Укарины пересчитает тарифы на свет для бытовых потребителей. Предварительно, тарифы на электроэнергию будут разделены в зависимости от объема потребления, а именно:

до 1000 кВт-ч в месяц – тариф, возможно, останется без изменений или подорожает на 30-40%;

свыше 1000 кВт-ч в месяц – цены будут на рыночном уровне — 6,2 грн за кВт-ч, с фиксацией примерно на год (почти в четыре раза выше, чем нынешний тариф).

Отметим, 2 марта глава НКРЭКУ Константин Ущаповский объяснил, что расчет тарифов на свет осуществляется с учетом разрушений в энергетической сфере и других факторов. В частности, сейчас украинцы до сих пор платят по 1,68 грн за киловатт, но из-за российских ударов по объектам "Укрэнерго" и "Энергоатома" будет проблематично как раньше покрывать разницу в стоимости электричества.

Поэтому государство вынуждено искать выход из этой ситуации и нарабатываются новые модели работы рынка электроэнергии. В связи с этим сейчас рассматриваются несколько сценариев повышения тарифов, в том числе и для населения.

Еще напомним, что некоторым украинцам предоставляют 50% скидку на оплату коммуналки. Такая возможность распространяется на вдов погибших военнослужащих.