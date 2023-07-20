Грозят ли проблемы: в НБУ объяснили, что будет с валютным рынком после "зернового соглашения"

В Национальном банке считают, что в ближайшее время удастся минимизировать потери выручки от экспорта.

Related video

Ситуация на валютном рынке Украины остается спокойной даже после отмены "зернового соглашения" из-за выхода России. Об этом заявил в интервью "Укринформу" заместитель председателя Национального банка Сергей Николайчук.

По его словам, возможные потери от сокращения экспорта полностью абсорбированы поступлением международной помощи.

"Мы видим, что те альтернативные маршруты поставок, которые были настроены с начала полномасштабной войны, наш бизнес использовал максимально эффективно, что позволило компенсировать потери от европейских запретов и перебоев с работой "зернового коридора", — сказал он.

Во втором полугодии, как считает Сергей Николайчук, риски для наращивания экспортной выручки будут большими, но положение дел на валютном рынке не вызывает беспокойства.

"На сегодняшний день ситуация на валютном рынке не вызывает беспокойства. Возможные потери от экспорта полностью абсорбированы поступлениями международной помощи", — отметил заместитель председателя Нацбанка.

В НБУ ожидают, что в ближайшее время удастся минимизировать потери выручки, учитывая более высокую пропускную способность альтернативных каналов экспортных поставок украинской продукции.

"Кроме того, мы ожидаем, что агропродукция, которая не будет вывезена в этом году, экспортируется в 2024 году, что позволит компенсировать потери" — добавил Сергей Николайчук.

Напомним, в Кремле 17 июля заявили, что не собираются продлевать соглашение о зерновом коридоре. С 18 числа зерновой коридор не работает.

Тем временем в Минагрополитики объяснили, как может работать зерновая инициатива. Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий говорит, что есть механизм, который может обеспечить существование зерновой сделки даже после выхода России.