Критикуют даже "друзья": Китай может надавить на РФ, чтобы она вернулась к зерновой сделке, — WP

По словам журналистов, Россию критикуют практически во всем мире. Среди критикующих есть страны, которые РФ считает своими "союзниками".

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Китай может оказать давление на Россию, чтобы она вернулась к зерновому соглашению. Так, КНР является одним из главных покупателей украинского зерна. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на анонимного российского дипломата.

Также издание пишет, что решение должно быть найдено в ближайшее время, так как Украине скоро будет негде хранить новое зерно.

Как заявил представитель Китая в ООН Гэн Шуан, соглашения между Украиной и ООН, а также Россией и ООН должны быть эффективными.

По словам журналистов, Россию критикуют практически во всем мире за ее выход из зерновой сделки. К примеру, Египет, который является одним из крупнейших в мире импортеров пшеницы, раскритиковал РФ за выход из зерновой сделки, хотя ранее Каир сильно углубил свои отношения с Москвой.

Также негативно о решении России высказался представитель африканского Габона. По его мнению, зерновая инициатива была редким дипломатическим успехом.

"Россия ведет войну с мировыми запасами продовольствия. Российские экспортеры уже выигрывают, в то время как миллионы людей, которые не могут позволить себе более дорогое зерно, страдают, особенно люди на Ближнем Востоке и в Африке. Давайте внесем ясность: у России нет никаких законных оснований приостанавливать свое участие в этом соглашении", — сказала представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

Напомним, что 21 июля Белый дом назвал самый вероятный путь вывоза украинского зерна. По словам Джона Кирби, зерно из Украины вероятно будет экспортироваться сухопутными путями. Впрочем, этот путь менее эффективный по сравнению с морскими маршрутами.

Также американские аналитики заявили, что Россия хочет показать, что зерновая инициатива без нее невозможна. По словам экспертов, в Кремле могут испортить отношения со странами, которые зависят от поставок зерна из Украины.