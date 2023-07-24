Зерновая сделка - Украина потеряла 18 млрд долларов выручки из-за блокады портов

Как отмечают в Федерации работодателей транспорта Украины,Международное сообщество стало свидетелем дерзкого пиратства РФ в море, но молча на это согласилось.

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Из-за блокировки морских портов Украина уже потеряла минимум 10% ВВП, 18 млрд долларов США валютной выручки, 500 тыс. рабочих мест и 135 млрд грн налогов. Потери сопоставимы с бюджетом расходов нашей страны на образование или здравоохранение, сообщают в Федерации работодателей транспорта Украины (ФРТУ).

Отмечается, что России в рамках "зернового соглашения" удалось узаконить "право на пиратство" в море, благодаря чему страна-агрессор полностью контролировала внешнею торговлю Украины в Черном море и в проливе Босфор.

"Международное сообщество стало свидетелем дерзкого пиратства в действии, и к сожалению де-факто согласилось с таким положением вещей", — говорят в ведомстве.

В то же время РФ сохраняет возможность свободно торговать и получать доходы от экспорта. Поэтому в Федерации работодателей транспорта уверены, ч то украинские порты должны быть полностью разблокированы в ближайшее время. Для этого, как считают в ведомстве, нужно предпринять ряд шагов.

"Нужно заручиться поддержкой зарубежных партнеров, которые смогут обеспечить Украину всем необходимым вооружением для возможности силового прекращения террористических и пиратских посягательств со стороны России на свободное коммерческое судоходство в порты Украины. Также нужны меры, по укреплению оборонного сектора и обеспечению безопасности судов в Черноморском регионе — комплексный мониторинг, противоракетная оборона, выявление и обезвреживание морских мин", — подчеркнули в ФРТУ.

Ранее сообщалось, что Россия хочет полностью исключить Украину из мирового рынка продовольствия. Как стало известно обозревателям The Financial Times, президент РФ Владимир Путин предложил "альтернативную" зерновую инициативу, согласно которой Катар будет платить Москве за доставку российского зерна в Турцию.

Напомним также, что 21 июля Белый дом назвал самый вероятный путь вывоза украинского зерна. Как считает Джон Кирби, зерно из Украины вероятно будет экспортироваться сухопутными путями. Впрочем, этот путь менее эффективный по сравнению с морскими маршрутами.