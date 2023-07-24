Был хитрый план: что грозило "Сенс Банку", если бы не национализация

По информации правоохрнаителей, бывшие владельцы системно важного банка разработали целую схему, чтобы вывести из банка все деньги.

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В Украине правоохранители, вероятно, раскрыли схему, по которой бывшие российские владельцы одного из крупнейших банков страны хотели обанкротить финучреждение. Об этом сказано на сайте Офиса генерального прокурора.

В сообщении не сказано, о каком именно банке идет речь. Отмечается только, что это системно важный банк, который недавно был выведен с финансового рынка Украины для передачи под крыло государства. В нашей стране такой банк только один — "Сенс Банк", который с 22 июля подчиняется Министерству финансов Украины.

Отмечается, что бывшие владельцы хотели переоформить собственную долю в управлении финучреждением на подконтрольных лиц. И уже от имени "новых" бенефициаров вывести миллиардные капиталы за пределы Украины.

"В дальнейшем, чтобы скрыть "следы" сделки, российские владельцы планировали довести банк до искусственного банкротства, что создало бы угрозу для стабильной работы банковской системы государства", — говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски в главном офисе банка и в кабинетах топ-менеджеров. Как утверждается, там были найдены доказательства незаконной деятельности. Ее квалифицируют по ст. 110-2 Уголовного кодекса – финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины.

По версии следствия, деньги, выведенные из банка, могли бы оказаться в России, где бывшие собственники ведут бизнес в страховом секторе, телекоммуникациях и торговле.

Как национализировали "Сенс Банк"?

Национальный банк Украины (НБУ) 20 июля обратился с предложением к правительству национализировать "Сенс банка" (бывший "Альфа-Банк"), который был в собственности находящихся под санкциями бизнесменов из РФ. После начала временного администрирования со стороны Фонда гарантирования вкладов правительство Украины решило банк национализировать.

Напомним, Фокус уже выяснял, что повлечет за собой вывод с рынка "Сенс Банка", считавшегося одним из системно важных.ц