Выход на пенсию в 60 лет: в ПФУ рассказали, кому из украинцев придется подождать с отдыхом

По данным Пенсионного фонда Украины, для получения пенсии в возрасте 63 лет в 2023 году нужно иметь от 20 до 30 лет стажа. Эти требования будут расти со временем.

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В Украине увеличиваются требования к минимальному стажу, необходимому для того, чтобы была пенсия в 60 лет. По этой причине у многих может не получится выйти на заслуженный отдых к этому возрасту. Об этом сообщила пресс-служба ПФУ.

Украина систематически повышает требования к минимальному страховому стажу для получения пенсии в возрасте 60 лет. Например, в 2023 году гражданам потребуется иметь 30 лет страхового стажа для получения пенсии. Однако, с каждым годом этот период увеличивается, и к 2028 году минимальный требуемый стаж составит уже 35 лет.

По данным источника, многие украинцы столкнутся с ситуацией, когда через пять лет у них не будет достаточного стажа для выхода на пенсию в возрасте 60 лет. В результате им придется ждать до 63 или даже 65 лет, чтобы получить возможность выйти на пенсию.

В 2023 году, чтобы получить пенсию в возрасте 63 лет, гражданам требуется иметь стаж работы от 20 до 30 лет. В том случае, если они планируют получить пенсию в 65 лет в 2023 году, необходим стаж работы от 15 до 20 лет. Важно отметить, что эти требования будут постепенно ужесточаться со временем, что может повлиять на условия получения пенсии в будущем.

В том случае, если украинец работал некоторое время за границей, этот стаж могут учесть для определения права на получение пенсии, но это не повлияет на размер выплат.

Напомним, в Украине могут ввести новые основания для лишения граждан пенсионных выплат. В частности, в Раде есть законопроект, которым предлагается, чтобы жители временно оккупированных территорий получали их от Украины только при условии, что им не выплачивала пенсию страна-агрессор. Также напомним, что у украинцев есть право обратиться за назначением пенсионных выплат в течение трех месяцев после наступления права на них.

А 1 июля в Украине состоялась очередная в 2023 году индексация пенсий. Фокус узнал, кто из украинцев получил солидную прибавку. Напомним также, что какая ошибка в трудовой книжке оставит украинцев без пенсионных выплат.