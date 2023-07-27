Благотворительный фонд выплатит украинцам 6600 гривен: как получить помощь

Фокус объясняет, что нужно для получения денежной помощи от одного из украинских благотворительных фондов.

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Некоторые украинские переселенцы могут рассчитывать на новые денежные выплаты от благотворительного фонда "Деполь Украина". Об этом сообщает пресс-служба организации.

Кому окажут финансовую поддержку?

Отмечается, что выплаты в размере 6 600 гривен предназначены для переселенцев с детьми до 18 лет, которые сейчас проживают:

в Киеве и области;

в Харькове и области;

в Одессе и области.

Подавать заявки можно по ссылке.

В целом денежную помощь можно получить, если:

есть справка ВПЛ не более 90 дней на момент подачи заявки;

переехали с временно оккупированных территорий или территорий проведения боевых действий;

в семье есть дети до 18 лет;

не получали в течение трех последних месяцев денежную помощь от других организаций и фондов (кроме пособия от государства "єДопомога").

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Финансовая помощь доступна уязвимым категориям граждан среди ВПЛ, которые пострадали от войны и тех, кто вернулся на свое постоянное место жительство в Украине.

Также на деньги могут рассчитывать семьи, которым ранее не помогали другие международные организации, и доход которых составляет менее 5 400 грн на одного человека. Но они должны относиться к следующим категориям:

переселенцы, которые переместились после 24 февраля 2022 года;

граждане, которые не выезжали после 24 февраля, но пострадали от военных действий в Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Николаевской, Херсонской областях (перечень может быть дополнен);

люди, покинувшие из-за вторжения ВС РФ свои дома, но уже вернувшиеся на постоянное место жительства (в том числе и из-за рубежа).

На какие выплаты могут рассчитывать ВПЛ в 2023 году?

Отметим, что несмотря на сложную экономическую ситуацию осударство продолжает выплачивать автоматически помощь украинцам, которые оказались в сложной жизненной ситуации из-за войны. Размер такой помощи составляет:

3 000 гривен — детям и гражданам с инвалидностью;

— детям и гражданам с инвалидностью; 2 000 гривен — остальным всем остальным гражданам.

Также недавно стало известно, что ВПЛ, которые воспитывают детей и задумываются о собственном бизнесе, могут получить финансовую поддержку в размере 150 тысяч гривен. Для этого нужно стать участником программы, которую курирует один из благотворительных фондов.