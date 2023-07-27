Более 20 тысяч гривен: кем нужно работать в Украине, чтобы получать максимальную пенсию

По состоянию на 2023 год высокими пенсиями в Украине считаются те, которые превышают 10 тысяч гривен. На них может рассчитывать только часть граждан после выхода на заслуженный отдых.

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На пенсионные выплаты ежегодно из бюджета выделяются огромные деньги. В 2023 году 442,3 млрд гривен ушло на финансирование пенсионного обеспечения и социальной защиты. Украинцам рассказали, у представителей каких профессий самая большая сумма. Об этом пишет издание Vikna.

По состоянию на июль 2023 года самыми высокими пенсиями в Украине считаются выплаты от десяти тысяч гривен и максимум — 20 930 гривен.

Максимальные размеры пенсии выплачиваются, как правило, судьям, прокурорам, народным депутатам Украины. Представители этих профессий могут рассчитывать на солидные выплаты после выхода на заслуженный отдых.

Кроме того, в ближайшее время пенсионеры с наибольшими суммами выплат могут не рассчитывать на повышение, ведь индексация для них не предусмотрена.

Примечательно, что в этом году размер необходимого стажа вырос еще на один год, поэтому чтобы выйти на пенсию в 60, украинцам необходимо минимум 30 лет страхового стажа, а если его все же не хватает, можно будет докупить.

А вот если у граждан стаж работы не менее 20 лет, тогда они могут уйти на заслуженный отдых и получать деньги от государства в возрасте 63 лет. Если страховой стаж составляет не менее 15 лет, тогда граждане могут уходить на пенсию лишь с 65 лет.

Напомним, 27 июля сообщалось, что будет с выплатами, если отца или мать лишили родительских прав. Отмечается, что лицо не освобождается от обязанности по уплате алиментов. Если же кормилец умер или его официально признали без вести пропавшим — ребенку назначается пенсия по потере кормильца.