Срок действия продлен: "ПриватБанк" изменил условия использования банковских карт

Финучреждение продлило срок действия карт на два года: отныне их не нужно менять, если завершился срок, указанный на пластике.

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Клиентам "ПриватБанка", у которых закончился срок действия банковской карты, не нужно посещать отделение финансового учреждения, чтобы получить новую. Об изменениях в условиях использования карт говорится в сообщении пресс-службы банка.

Новация заработает с 1 августа 2023 года, указывает пресс-служба. Отныне не нужно перевыпускать карту, если завершился срок, указанный на пластике: автоматически срок продлевается на 24 месяца.

Пресс-служба заверила, что этими карточками можно будет выполнять все привычные операции:

проводить расчеты в магазинах через POS-терминал;

снимать наличные из банкоматов;

осуществлять операции в приложении "Приват24";

пополнять счет любым удобным способом.

Отмечается, что для расчетов в Интернете лучше выпустить так называемую digital-карту. Выпускается такая карта в "Приват24", после этого на нее можно перевести нужную сумму средств и использовать для расчетов в сети.

Напоминаем, в июне "ПриватБанк" отменил нововведения по приему валюты в терминалах самообслуживания. Нововведение ввели в мае 2023 года: запретили определенные операции с евро и долларами, в частности — запретили класть валюту на банковский счет через терминал.

Тем временем Нацбанк передумал менять учетную ставку. Ранее ожидалось, что учетную ставку уменьшат, начиная с сентября. Но, согласно решению регулятора, она и дальше останется на уровне 25%.

С июля изменились правила пополнения счета через терминалы самообслуживания. Отныне, чтобы перечислить деньги через терминал, нужно будет получить СМС и специальный пароль. Правительство обосновало эту норму необходимостью борьбы с оборотом незаконных средств. Отмечается, что новация не касается коммунальных платежей, покупку билетов и уплаты штрафов.