Продержались месяц: "ПриватБанк" возвращает старые правила приема валюты

В "ПриватБанке" заявили о намерении вернуть старые правила для осуществления валютных операций с помощью терминалов самообслуживания.

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Терминалы "ПриватБанка" снова будут принимать доллары и евро. Ограничения, которые были введены в конце мая 2023 года, будут сняты с 22 июня, сообщила пресс-служба финучреждения.

"Банк возобновляет услугу приема наличной иностранной валюты с ее зачислением на карту через сеть терминалов самообслуживания с 22 июня 2023 года и сотрудничает с регулятором в рамках установленных норм и правил", — говорится в сообщении.

Отметим, что "Приватбанк" перестал принимать от украинцев доллары и евро в своих терминалах с 29 мая. Все это время клиенты не могли обменять валюту или пополнить валютную карту. Также под запрет попали такие операции, как:

открытие валютных депозитов;

погашение валютных кредитов.

В банке по этому поводу заявили следующее:

"Проблема связана с тем, что клиенты часто закачивают в терминал ветхие купюры".

Поэтому всех клиентов обязали обращаться исключительно в физические отделения банка, где им помогали получить нужную услугу через кассу.

Обязательная реструктуризация кредитов

Она будет доступна для граждан с территорий, на которых велись активные боевые действия против российских оккупантов. Соответствующий законопроект № 9051, как объяснил глава финансового комитета парламента Данил Гетманцев, законопроект решит проблему начисления чрезмерных и непропорционально больших процентов по кредитам потребителей, которые проживают или проживали в населенных пунктах, где ведутся (велись) боевые действия, или на территориях, которые находятся во временной оккупации.

Напомним, в конце апреля 2023 года СМИ писали о том, что в работе "ПриватБанка" произошел масштабный сбой. Одним из первых о проблеме сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.

По его словам, наблюдаются проблемы при оплате картами Monobank в терминалах "Привата", при снятии наличных в банкоматах "ПриватБанка", при переводе денег на карты этого банка.

Еще Фокус писал, что с мая 2023 года украинские банки снова начали блокировать карточки украинцев за долги.