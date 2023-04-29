Масштабный сбой произошел в работе "ПриватБанка": что известно (фото)

Клиенты массово жалуются на проблемы при зачислении денег на банковскую карту, а также при снятии наличных в банкоматах.

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Сегодня стало известно, о возможном сбое в работе "ПриватБанка". Предварительно, это связано с проблемой в работе одной из платежных систем, а не самого банка. Об этом сообщил пресс-секретарь банка Олег Серга в комментарии "Суспильному".

"На нашей стороне технической проблемы нет. Это проблема, скорее всего, платежных систем, мы будем разбираться. С банкоматами система работает без проблем", отметил Олег Серга.

Одним из первых о проблеме сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский. Он написал, что наблюдаются проблемы при оплате картами Monobank в терминалах "Привата", при снятии наличных в банкоматах "Привата", при переводе денег на карты этого банка.

В комментариях под его постом, владельцы карт отмечают, что деньги списываются, но операция была неуспешной. В службе поддержки Monobank им сообщают, что деньги вернуться в течение 12 дней.

При этом Олег Серга уточнил, что он не в курсе проблем Monobank, но он знает, что не работают терминалы не только "ПриватБанка", но и других банков.

В государственном "ПриватБанке" произошел сбой

"Разбираемся, в чем причина сбоя авторизации, предварительно, это на стороне платежных систем. Есть много жалоб на Mastercard, сейчас мы разбираемся и контактируем, чтобы понять, на чьей стороне проблема с авторизацией", — добавил Сергей.

При этом журналисты "Суспильного" отмечают, что карты платежной системы Visa работают.

Напомним, ранее в "ПриватБанке" сообщали, что с 27 марта 2023 года ввели бесплатные переводы на украинские карточки с карт в Польше и Германии. Льготные условия будут действовать до июля