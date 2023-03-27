"ПриватБанк" упростил отправку денежных переводов из-за границы: что изменилось для украинцев

Воспользоваться услугой можно в онлайн-банкинге "Приват24" – как в приложении, так и на портале.

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"ПриватБанк" с 27 марта 2023 года ввел бесплатные переводы на украинские карточки с карт в Польше и Германии. Льготные условия будут действовать до июля, сообщили в пресс-службе финучреждения.

Как воспользоваться

Перевести деньги без комиссии можно в онлайн-банкинге "Приват24" – как в приложении, так и на портале. Для этого нужно:

авторизоваться в веб-версии или мобильном приложении "Приват24";

потом выбрать меню "Сервисы";

перейти ссылку "Переводы" и выбрать вариант "На карту";

когда выбираете, с которого хотите перевести деньги, нужно указать польскую или немецкую карту, а затем ввести ее реквизиты;

система автоматически осуществит перевод без комиссии.

Как бесплатно перевести деньги с заграничной карточки на "приватовскую"

Прибыль и убытки: как зарабатывали украинские банки во время войны в 2022 году

Фокус в своем обзоре "Убытки, отток валюты, фиксированный курс. Как банки пережили первый год войны" рассказывал, что в прошлом году прибыль украинских банков составила 24,7 млрд грн. Это более чем в три раза меньше, чем в 2021 году.

Так, по итогам 2022 год 46 украинских банков получили прибыль, и 21 банк получил по итогам года убыток. Самыми прибыльным стал по итогам года государственный ПриватБанк – его чистая прибыль достигла 30,25 млрд грн, а самым убыточным – "Сенс Банк" (в прошлом — "Альфа Банк Украина"), чей отрицательный финансовый результат составил около 7 млрд грн.

Напомним также, что в октябре 2022 "Приват Банк" увеличил тариф за отправку международных P2P-переводов с гривневых карт на зарубежные – с 2% до 4%. В то же время переводы на гривневые счета для всех украинцев остались бесплатными.

Также Фокус писал, что количество отделений банков в Украине сокращается — из-за полномасштабной войны с Россией с 24 февраля 2022 года банки уже закрыли свое каждое пятое отделение.