"ПриватБанк" спростив надсилання грошових переказів з-за кордону: що змінилося для українців
Скористатися послугою можна в онлайн-банкінгу "Приват24" – як у додатку, так і на порталі.
"ПриватБанк" з 27 березня 2023 року запровадив безкоштовні перекази на українські картки з карток у Польщі та Німеччині. Пільгові умови діятимуть до липня, повідомили у прес-службі фінустанови.
Як скористатися
Переказати гроші без комісії можна в онлайн-банкінгу "Приват24" — як у додатку, так і на порталі. Для цього потрібно:
- авторизуватися у веб-версії або мобільному додатку "Приват24";
- потім вибрати меню "Сервіси";
- відкрити посилання "Переклади" та обрати варіант "На карту";
- коли обираєте, з якого хочете переказати гроші, потрібно вказати польську чи німецьку картку, а потім запровадити її реквізити;
- система автоматично здійснить переказ без комісії.
Прибуток та збитки: як заробляли українські банки під час війни у 2022 році
Фокус у своєму огляді "Збитки, відтік валюти, фіксований курс. Як банки пережили перший рік війни" розповідав, що торік прибуток українських банків становив 24,7 млрд грн. Це більш ніж утричі менше, ніж у 2021 році.
Так, за підсумками 2022 46 українських банків отримали прибуток, і 21 банк отримав за підсумками року збиток. Найприбутковішим став державний ПриватБанк – його чистий прибуток досяг 30,25 млрд грн, а найбільш збитковим – "Сенс Банк" (у минулому — "Альфа Банк Україна"), чий негативний фінансовий результат становив близько 7 млрд грн.
Нагадаємо також, що у жовтні 2022 року "Приват Банк" збільшив тариф за відправку міжнародних P2P-переказів з гривневих карток на закордонні – з 2% до 4%. Водночас перекази на гривневі рахунки для всіх українців залишилися безплатними.
Також Фокус писав, що кількість відділень банків в Україні скорочується — через повномасштабну війну з Росією з 24 лютого 2022 року банки вже закрили своє кожне п'яте відділення.