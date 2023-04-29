Масштабний збій стався у роботі "ПриватБанку": що відомо (фото)

Клієнти масово скаржаться на проблеми при зарахуванні грошей на банківську картку, а також при знятті готівки у банкоматах.

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Сьогодні стало відомо про можливий збій у роботі "ПриватБанку". Попередньо, це пов'язано з проблемою в роботі однієї з платіжних систем, а не самого банку. Про це повідомив прессекретар банку Олег Серга у коментарі "Супільному".

"На нашому боці технічної проблеми немає. Це проблема, швидше за все, платіжних систем, ми розбиратимемося. З банкоматами система працює без проблем", — зазначив Олег Серга.

Одним із перших про проблему повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський. Він написав, що спостерігаються проблеми при оплаті картками Monobank у терміналах "Привату", при знятті готівки в банкоматах "Привату", при переказі грошей на картки цього банку.

У коментарях під його постом, власники карток зазначають, що гроші списуються, але операція була неуспішною. У службі підтримки Monobank їм повідомляють, що гроші повернуться протягом 12 днів.

При цьому Олег Серга уточнив, що він не знає про проблеми Monobank, але він знає, що не працюють термінали не тільки "ПриватБанку", а й інших банків.

У державному "ПриватБанку" стався збій

"Розбираємося, в чому причина збою авторизації, попередньо, це проблема з платіжними системами. Є багато скарг на Mastercard, зараз ми розбираємось і контактуємо, щоб зрозуміти, на чиїй стороні проблема з авторизацією", — додав Сергій.

При цьому журналісти "Суспільного" зазначають, що картки платіжної системи Visa працюють.

Нагадаємо, раніше в "ПриватБанку" повідомляли, що з 27 березня 2023 року запровадили безкоштовні перекази на українські картки з карток у Польщі та Німеччині. Пільгові умови діятимуть до липня