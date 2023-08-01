"Дискуссии за кулисами продолжаются": постпред США рассказала о переговорах по "зерновой сделке"

Постпред США заверила, что если Россия вернется к "зерновой сделке", то ООН возобновит помощь в экспорте российского зерна и удобрений.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш продолжает предпринимать попытки вернуть Россию к выполнению "Черноморской зерновой инициативы". Об этом заявила постоянный представитель США при ООН во время брифинга.

"Мне известно о том, что дискуссии "за кулисами" на эту тему продолжаются. Генсек ООН продолжает усилия для того, чтобы найти способы продвинуться в вопросе возвращения России к выполнению соглашения", — сказала она.

Линда Томас-Гринфилд напомнила, что соглашение, в частности предусматривало помощь России с экспортом удобрений.

"Но если Россия не участвует в соглашении, то этой помощи от ООН", — подчеркнула она.

Также стоит отметить, что высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель обратился к международному сообществу и попросил призвать Россию вернуться к переговорам по "зерновой сделке".

"Ясным и единым голосом мы можем добиться возобновления участия России в BSGI. Весь мир заинтересован в ответственном управлении глобальной продовольственной безопасностью. Мы в долгу перед людьми, которые больше всего в этом нуждаются", — заявил он.

Ранее, Фокус писал, что 30 июля, в своем обращении к верующим Папа Римский Франциск призвал Россию пересмотреть свое решение об отказе от Черноморской зерновой инициативы и не препятствовать Украине экспортировать зерно из своих морских портов.

Напомним, 27 июля сообщалось, что в ООН ответили Путину на предложение о "бесплатном" зерне для стран Африки вместо украинского экспорта. Антониу Гутерриш убежден, что выход из зерновой сделки в любом случае коснется всех. Это приведет как минимум к повышению цен на продовольствие в мире.

Также, 26 июля СМИ сообщили, что Китай готов покупать ворованное украинское зерно за бесценок у России. Пекин руководствуется не только собственной выгодой, но и планирует действовать в интересах экономики Кремля.