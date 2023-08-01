"Дискусії за лаштунками тривають": постпред США розповіла про хід перемовин щодо "зернової угоди"

Постпред США запевнила, що якщо Росія повернеться до "зернової угоди", ООН відновить допомогу в експорті російського зерна та добрив.

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш продовжує робити спроби повернути Росію до виконання "Чорноморської зернової ініціативи". Про це заявила постійна представниця США при ООН під час брифінгу.

"Мені відомо про те, що дискусії "за лаштунками" на цю тему тривають. Генсек ООН продовжує зусилля для того, щоб знайти способи просунутися в питанні повернення Росії до виконання угоди", — сказала вона.

Лінда Томас-Грінфілд нагадала, що угода, зокрема передбачала допомогу Росії з експортом добрив.

"Але якщо Росія не бере участі в угоді, то цієї допомоги від ООН", — наголосила вона.

Також варто зазначити, що високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель звернувся до міжнародної спільноти та попросив закликати Росію повернутися до переговорів щодо "зернової угоди".

"Ясним і єдиним голосом ми можемо домогтися відновлення участі Росії в BSGI. Весь світ зацікавлений у відповідальному управлінні глобальною продовольчою безпекою. Ми в боргу перед людьми, які найбільше цього потребують", — заявив він.

Раніше, Фокус писав, що 30 липня, у своєму зверненні до вірян Папа Римський Франциск закликав Росію переглянути своє рішення про відмову від Чорноморської зернової ініціативи і не перешкоджати Україні експортувати зерно зі своїх морських портів.

Нагадаємо, 27 липня повідомлялося, що в ООН відповіли Путіну на пропозицію про "безкоштовне" зерно для країн Африки замість українського експорту. Антоніу Гутерріш переконаний, що вихід із зернової угоди в будь-якому разі торкнеться всіх. Це призведе щонайменше до підвищення цін на продовольство у світі.

Також, 26 липня ЗМІ повідомили, що Китай готовий купувати крадене українське зерно за безцінь у Росії. Пекін керується не лише власною вигодою, а й планує діяти в інтересах економіки Кремля.