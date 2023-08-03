Деньги — энергетикам: ДТЭК получит льготные кредиты

Правительство планирует распространить программу кредитования "5-7-9", между тем Международный валютный фонд намекал, что ее расширение угрожает бюджетному процессу.

Related video

Министр экономики Юлия Свириденко рассказала о программе льготного кредитования "5-7-9", которой вскоре смогут воспользоваться крупные компании. При этом одна из компаний, которая может рассчитывать на льготы — это ДТЭК. О деталях новой правительственной программы рассказало издание Forbes Ukraine.

Чиновница объяснила изданию: правительство еще работает над программой кредитования для крупного бизнеса. По ее словам, она будет несколько отличаться от существующей программы "5-7-9" для малого и среднего бизнеса — возрастут лимиты кредитования.

Особых деталей программы "5-7-9" для крупного бизнеса чиновница не разъяснила. Только отметила, что роль государства, как и раньше, будет заключаться в компенсации ставки по кредитам.

Программой смогут воспользоваться предприниматели из разных отраслей экономики. Однако основное внимание будет уделяться двум инфраструктурным отраслям:

энергетики;

портам.

Чтобы определить, куда именно направить средства, правительство общается с представителями компаний, отметила Свириденко: "Уже смотрим на бюджетные возможности и общаемся с рынком".

Несколько слов чиновница сказала о первоначальной программе льготного кредитования, направленной на малый и средний бизнес. В частности, отметила, что и дальше основной фокус будет именно на них. При решении, кто получит кредит по программе "5-7-9" будут руководствоваться потребностями государства. Например, сейчас основное внимание уделяют бизнесам, которые занимаются выпуском дронов и энергоэффективностью, тогда как раньше деньги давали владельцам торговых сетей.

Стоит отметить, что компания ДТЭК в феврале 2023 года надеялась на льготное кредитование для восстановления сети электроснабжения и генерации, поврежденных в результате обстрелов армией РФ — об этом говорил гендиректор ДТЭК Максим Тимченко. Речь шла в частности о получении 5 млрд грн на восстановление.

Между тем в июле 2023 года состоялись переговоры между правительством Украины и Международным валютным фондом. По итогам переговоров подписали Меморандум, согласно которому МВФ может предоставить 15,6 млрд долл., а правительство должно внести изменения в Бюджетный кодекс, доработать программу "5-7-9", реформировать налоговую и таможенную службы, а также "Оператора ГТС". Эксперт Евгений Дубогрыз отметил, что во время переговоров речь шла о несколько ином будущем для этой программы: растут риски для бюджета, поэтому лучше не распространять ее на крупный бизнес.

Напоминаем, 1 августа заработали изменения в Налоговый кодекс Украины. Согласно решению парламентариев, предпринимателям вернули единый налог в размере 5%, также вывернули некоторые виды проверок и штрафы за РРО и ПРРО.

Правительство в течение года выделило более 4 млрд грн на гранты для ветеранов войны из РФ. Согласно этой программе, 16 млн грн пошли на открытие 41 компании, которой руководят бывшие участники боевых действий или второй из супругов.