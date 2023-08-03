Новые налоги для бизнеса: что изменилось для ФЛП с 1 августа

Парламентарии отменили льготное налогообложение, которое установили в начале войны. Некоторые категории предпринимателей все же сохранили возможность платить меньше или не платить вовсе.

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С 1 августа начинают действовать изменения в Налоговый кодекс, внесенные законом №3219-IX от 30.06.2023. Парламентарии отменили определенные решения, принятые в начале российского вторжения: что изменилось в системе уплаты налогов разобрался Фокус.

30 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №8401. В начале 2023 года законопроект инициировал премьер-министр Денис Шмыгаль, которого поддержал председатель налогового Комитета ВРУ Даниил Гетманцев и главы еще шести комитетов парламента. Законопроект отменяет льготы, которые получили предприниматели в начале войны — считалось, что ослабление налогов поможет бизнесу продержаться в сложные времена. Довоенный уровень налогообложения возвращается уже с 1 августа 2023 года. Также возвращаются налоговые проверки и усиливается контроль за использованием РРО/ПРРО.

Налоги для ФЛП 3 группы: какие изменения с 1 августа

ФЛП, а также юридические лица, которые платили единый налог и находились в 3-й группе плательщиков, с 1 августа должны работать по следующим правилам:

отменяется единый налог в размере 2% от дохода (то есть отменяется "упрощенная система с особенностями налогообложения");

можно подать заявку на перевод на другую систему налогообложения;

если заявки на перевод не подать, то компания (физлицо) автоматически возвращается на ту систему, на которой находилась до перехода на систему 2%.

Итак, начиная с 1 августа, ФЛП 3 группы фактически будут вынуждены находиться на системе налогообложения 5%.

Налоги ФЛП 1 и 2 группы: какие изменения с 1 августа

Для ФЛП, которые находились на упрощенной системе налогообложения и входили в 1-ю и 2-ю группы плательщиков, вводятся новации, которые действуют по-разному для разных категорий предпринимателей:

если ФЛП зарегистрирован в регионе, где не происходят боевые действия или на неоккупированной территории, то он обязан уплачивать единый налог;

если ФЛП зарегистрирован в регионе, где происходят боевые действия или на оккупированной территории, то он имеет право не платить единый налог.

Итак, если раньше разрешалось ФЛП не платить единый налог, то теперь такое право имеют только те, кто зарегистрирован на оккупированных территориях и в районах ведения боевых действий.

Возобновляют ли проверки налогоплательщиков

Парламент законопроектом №8401 восстановил также определенные виды проверок ФЛП и юридических лиц:

на обращение налогоплательщика;

в части внеплановых проверок СХД, по которым получена информация, свидетельствующая о нарушении ими налогового законодательства;

по вопросам налогообложения доходов, полученных нерезидентами с источником их происхождения из Украины, и по вопросам налогообложения нерезидентов, осуществляющих свою деятельность через обособленные подразделения, в частности постоянные представительства;

проверки (плановые и внеплановые) лиц, осуществляющих деятельность в сфере производства и реализации подакцизной продукции, организации и проведения азартных игр в Украине (игорный бизнес), налогоплательщиков, предоставляющих финансовые, платежные услуги;

в части контроля за трансфертным ценообразованием;

внеплановых проверок СХД, по которым получена налоговая информация, свидетельствующая о нарушении валютного законодательства в части соблюдения предельных сроков поступления товаров по импортным операциям и валютной выручки по экспортным операциям;

документальных проверок в случае прекращения деятельности.

Штрафы за РРО/ПРРО

Как ранее сообщила Фокусу налоговый консультант Александра Томашевская, закон предусматривает возобновление штрафник санкций для тех, кто игнорирует использование РРО. Однако размер штрафов снижен: штраф составит 25% суммы операции без РРО при первом нарушении и 50% суммы операции за каждое повторное нарушение . "Могу посоветовать придерживаться требований закона по кассовой дисциплине, потому что налоговые органы могут практиковать контрольные закупки", — говорит Александра Томашевская.

Штрафы за нарушения в порядке использования РРО/ПРРО восстанавливаются, но имеют определенные особенности:

штрафы применяют только к предпринимателям, которые работают на неоккупированных территориях и в местности, где не происходят боевые действия;

размер штрафов уменьшается — не 100%/150%, а 25%/50%.

За какие нарушения по РРО/ПРРО будут штрафовать

Штрафы за нарушения в использовании РРО/ПРРО будут налагать при таких нарушениях:

неприменение РРО/ПРРО;

невыдача расчетного документа;

выдача расчетного документа на неполную сумму покупки.

Ранее Фокус писал подробно об особенностях налоговых новаций, которые начинают действовать с августа 2023 года. Эксперты отмечают, что предприниматель, который в 2023 году перешел с единого налога на общую систему, может вернуться к предыдущей системе, но должен пройти специальную процедуру.

Также Фокус сообщил, что Министерство финансов обеспокоено размером средств, которые за рубежом тратят украинцы. По подсчетам НБУ, речь идет о 2 млн долл. в месяц — за них покупают зарубежные, а не украинские товары и услуги.