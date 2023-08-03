Украина будет страховать корабли, которые будут идти по "зерновому коридору", — Шмыгаль

Страхование торговых судов будет происходить за счет собственного бюджета, как это уже сделали с кораблями, которые занимаются экспортом через дунайские порты.

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Из-за риска российской атаки на суда, которые будут идти по "зерновому коридору", правительство Украины решило страховать их и соответствующие компании. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает издание "РБК-Украина".

"Сейчас мы в правительстве обсуждаем и, убежден, примем решение о страховании судов и соответствующих компаний, которые будут идти по "зерновому коридору", — сказал он.

По словам Шмыгаля, Украина уже застраховала суда, которые экспортируют и импортируют товары через дунайские порты.

Премьер-министр подчеркнул, что риски атаки кораблей со стороны России велики, поэтому это "колоссально усложнит работу с партнерами по "зерновому коридору".

"Поэтому, конечно, нужна поддержка партнеров, чтобы этого не произошло. Но со своей стороны мы такие риски страхуем за счет нашего бюджета", — подытожил он.

К слову, 1 августа постоянный представитель США при ООН заявила, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш продолжает предпринимать попытки вернуть Россию к выполнению "Черноморской зерновой инициативы".

Ранее, Фокус писал, что 30 июля, в своем обращении к верующим Папа Римский Франциск призвал Россию пересмотреть свое решение об отказе от Черноморской зерновой инициативы и не препятствовать Украине экспортировать зерно из своих морских портов.

Напомним, 27 июля сообщалось, что в ООН ответили Путину на предложение о "бесплатном" зерне для стран Африки вместо украинского экспорта. Антониу Гутерриш убежден, что выход из зерновой сделки в любом случае коснется всех. Это приведет как минимум к повышению цен на продовольствие в мире.

Также, 26 июля СМИ сообщили, что Китай готов покупать ворованное украинское зерно за бесценок у России. Пекин руководствуется не только собственной выгодой, но и планирует действовать в интересах экономики Кремля.