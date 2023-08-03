Україна страхуватиме кораблі, які будуть йти "зерновим коридором", — Шмигаль

Страхування торгових судів відбуватиметься коштом власного бюджету, як це вже зробили з кораблями, які займаються експортом через дунайські порти.

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Через ризик російської атаки на судна, які йтимуть "зерновим коридором", уряд України вирішив страхувати їх та відповідні компанії. Про це розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає видання "РБК-Україна".

"Зараз ми в уряді обговорюємо і, переконаний, ухвалимо рішення про страхування суден і відповідних компаній, які йтимуть по "зерновому коридору", — сказав він.

За словами Шмигаля, Україна вже застрахувала судна, які експортують та імпортують товарів через дунайські порти.

Прем’єр-міністр наголосив, що ризики атаки кораблів з боку Росії є великими, тому це "колосально ускладнить роботу з партнерами щодо "зернового коридору".

"Тому, звичайно, потрібна підтримка партнерів, щоб цього не сталося. Але зі свого боку ми такі ризики страхуємо коштом нашого бюджету", — підсумував він.

До слова, 1 серпня постійна представниця США при ООН заявила, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш продовжує робити спроби повернути Росію до виконання "Чорноморської зернової ініціативи".

Раніше, Фокус писав, що 30 липня, у своєму зверненні до вірян Папа Римський Франциск закликав Росію переглянути своє рішення про відмову від Чорноморської зернової ініціативи й не перешкоджати Україні експортувати зерно зі своїх морських портів.

Нагадаємо, 27 липня повідомлялося, що в ООН відповіли Путіну на пропозицію про "безкоштовне" зерно для країн Африки замість українського експорту. Антоніу Гутерріш переконаний, що вихід із зернової угоди в будь-якому разі торкнеться всіх. Це призведе щонайменше до підвищення цін на продовольство у світі.

Також, 26 липня ЗМІ повідомили, що Китай готовий купувати крадене українське зерно за безцінь у Росії. Пекін керується не лише власною вигодою, а й планує діяти в інтересах економіки Кремля.