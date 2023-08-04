Что делать, если отменили выплату пособия в Польше: объяснение ZUS относительно средств на детей

Украинцы, которые потеряли выплаты на ребенка в Польше, могут ее вернуть: для этого нужно пройти специальную процедуру.

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Представитель Управления социального страхования Польши (ZUS) Павел Жебровский объяснил, в каких случаях отменяют или приостанавливают выплату денег на детей гражданам из Украины. Об этом рассказали на портале PAP.

Жебровский отметил, что украинцы, когда выезжают за пределы Польши, теряют право на получение пособия на детей. Причем это происходит сразу после пересечения границы, даже если поездка длится один день.

Выплаты на детей в Польше: детали ситуации

Украинцы массово теряют выплаты на детей, которую получали в Польше, — об этом говорится в заявлении польского омбудсмена Станислава Троцюка. Омбудсмен отметил, что в его офис приходят многочисленные жалобы, в которых люди пишут — выезжали за границу менее чем на 30 дней и после этого не получают помощи.

В некоторых случаях прекращают выплату даже тогда, когда человек даже не выезжал за границу, говорится в обращении Уполномоченного по защите прав человека.

Как сохранить выплаты: объяснение ZUS

В ZUS объяснили, что происходит, когда гражданин Украины, который получил защиту ЕС и имеет статус UKR, пересекает границу.

В момент, когда польский пограничник обозначает, что человек выезжает за пределы Польши, статус UKR теряется. При этом автоматически данные передаются в ZUS и выплату пособия на детей отменяют.

Работники соцзащиты уверяют, что эта отмена временная: она длится до тех пор, пока человек не вернется в Польшу в течение менее 30 дней. Однако нужно действовать по определенной процедуре:

нужно показать пограничнику свои документы в приложении Diia.pl

пограничник обновляет информацию в реестре Пограничной службы;

если срок пребывания за границей менее 30 дней, то выплаты автоматически восстанавливаются, и даже с компенсацией.

Выплаты на ребенка отменили: что делать

Согласно пояснению ZUS, если не предпринять вышеперечисленные шаги, то выплаты на ребенка отменят. Чтобы их восстановить, нужно сделать следующее:

отправить электронное письмо в Пограничную службу;

сообщить о ситуации ZUS.

После этого информация в реестре Пограничной службы обновят и вновь начнут выплачивать пособие на ребенка.

Что делать, если в Польшу въехали через другую страну Европы

Польские чиновники описали ситуацию, когда гражданин возвращается через, например, границу со Словакией. В этом случае нужно действовать следующим образом:

прийти в гмину (гимна — орган местного самоуправления) и подать заявление о восстановлении статуса UKR. При этом в заявлении нужно подробно описать обстоятельства — точно указать дату возвращения в Польшу;

на основании этих данных внесут изменения в реестр — статус и выплаты вернут.

Напоминаем, украинские чиновники посчитали, сколько денег тратят за рубежом граждане Украины, которые выехал из-за войны.

В то же время в Минэкономики определили, сколько же именно украинцев выехало — эти числа дают возможность оценить, какую сумму в среднем тратит каждый выехавший.