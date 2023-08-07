Наказание за вмешательство в работу счетчика: сколько платить за "скручивание" газа

За вмешательство в работу счетчиков газа наказывают штрафами и выплатой компенсации компании-поставщику: платят за поверку приборов и стоимость газа, израсходованного за весь период возможного нарушения.

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Если гражданин "скрутил" показания газового счетчика, то должен возместить сумму, значительно превышающую возможную "экономию". Проверяющие от компании-поставщика газа могут выявить вмешательство в работу счетчика, говорится в сообщении АО "Ровногаз".

Отмечают, что в течение первого полугодия 2023 года обнаружили 58 нарушителей.

Если предположить, что похожее количество нарушителей есть в остальных областях Украины (в мирные времена 25, с 2022 года — 20), то, ориентировочно, речь идет о возможных 600 кандидатах на получение наказания.

Счетчик газа: процедура фиксации вмешательства в работу прибора

Если работников газовой компании обнаруживает вмешательство в работу счетчика, в дальнейшем происходит следующая процедура:

работник составляет акт о нарушении, демонтирует счетчик и отправляет его на экспертизу;

если факт вмешательства подтверждается, то владелец помещения должен оплатить компенсацию;

размер компенсации определяет специальная комиссия.

Что входит в компенсацию, которую должен уплатить нарушитель

Если гражданин "скручивал" показания газового счетчика, то должен оплатить за

стоимость поверки счетчика газа;

стоимость нового счетчика;

возместить убытки;

оплатить за неучтенный потребленный газ.

"Скрутка" счетчика: какой штраф

В заметке газовой компании не указывается конкретный размер компенсации за вмешательство в работу счетчика. В то же время указано, человек "потратит гораздо больше, чем "сэкономил".

Отметим, если дело дойдет до суда, то в общих случаях можно ориентироваться на следующие данные:

самовольный демонтаж или подключение — штраф от 50 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан;

за недопуск проверяющего — от 50 до 150 необлагаемых минимумов;

за повреждение пломбы — от 8 тыс. до 100 тыс. грн. Однако если потребитель случайно нарушил пломбу и сам обратился в компанию, то штраф не начисляют.

Размер штрафов можно оценить по результатам судебных исков, в которых устанавливался размер компенсаций. Согласно данным судебной практики, штрафы иногда достигают 150 тыс. грн, иногда — до 300 тыс. грн (по делам об установке газового котла).

Детали наказания нарушителей правил использования газовых счетчиков — в Кодексе Украины об административных правонарушениях.

Газ для бытовых потребителей: какова стоимость

Стоимость газа для бытовых потребителей устанавливается по двум видам тарифов — годовому и месячному — и отличается в зависимости от компании-поставщика. По умолчанию, потребители платят по годовому тарифу, который не пересматривался в течение более чем года войны.

Самый низкий тариф за газ — у поставщика ООО "ЭРУ Людям": 7,7 грн/куб. м. Самый высокий — у ООО "Аскания Энерджи": 9,95 грн/куб. м. Обе компании работают на Киевщине.

Розничные цены на газ для населения — август 2023 — портал "Минфин" Фото: Портал Мінфін

Напоминаем, Нацбанк сделал прогноз по росту цен на коммунальные услуги. Указано, что до 2025 года мораторий не рост не отменят, однако небольшое "регулирование" может состояться.

Между тем чиновники решили проверить переселенцев из зон боевых действий и ВОТ. С сентября 2023 года будут анализировать имущественное положение ВПЛ и отменят помощь тем, кто способен сам себя содержать.