Повысят ли тарифы на коммуналку: Нацбанк сделал прогноз до 2025 года

Граждан ждет рост тарифов на оплату услуг ЖКХ, однако мораторий на повышение тарифов, согласно прогнозам Нацбанка, отменят лишь после победы.

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В Нацбанке исследовали, как различные факторы влияют на темпы инфляции. Среди прочего, выяснилось, что мораторий на рост тарифов, введенный на время в Украине, — одна из причин, почему инфляция в стране замедлилась. О возможности отмены моратория говорится в июльском инфляционном отчете НБУ.

Национальный банк отметил связь уровня инфляции и изменений в тарифной политике. В частности, в 2023 году удалось замедлить инфляцию, причем одна из причин — "неизменность тарифов на большинство жилищно-коммунальных услуг".

Повышение тарифов на коммуналку: когда ждать

Согласно информации Нацбанка, в 2025 году, как прогнозируют, отменят мораторий на рост тарифов на оплату коммунальных услуг. Мораторий отменят из-за "объективной необходимости", говорится в отчете НБУ. Перечисляется также, на что именно вырастет цена: на газ, горячую воду и теплоснабжение.

Следствием отмены моратория будет рост "административной инфляции" на 19%, отмечает регулятор. Поэтому тарифы будут меняться в несколько этапов, что продлится несколько лет и будет сопровождаться предоставлением социальной помощи.

Когда повысят тарифы — НБУ Фото: НБУ

Инфляция и тарифы в 2023 году: детали

В новом отчете НБУ существенно улучшил прогноз инфляции на этот год — если раньше регулятор прогнозировал 14,8% за этот год, то сейчас — 10,6%. "Рост цен будет замедляться за счет постепенного снижения мировой инфляции и все еще довольно жестких монетарных условий в Украине", — говорят аналитики Нацбанка.

В документе НБУ размещен график, на котором заметно дальнейшее снижение инфляции: в 2024 году она составит 8,5%, в 2025 году — 6%. При этом отмечается, что это будет происходить при условии "корректировки некоторых жилищно-коммунальных тарифов в послевоенный период".

Тарифы и инфляция в 2023 году — НБУ Фото: НБУ

Напомним, согласно оценкам премьер-министра Дениса Шмыгаля, украинцы в течение года потратили на Силы обороны и защиту от атак России около 2 трлн грн. Также глава правительства отметил, что большинство потребности ВСУ покрывается за счет налоговых поступлений.

Ранее в Министерстве экономики опубликовали прогнозы по росту ВВП. По предварительным оценкам, речь шла о росте на 2,8%, но на самом деле ситуация более позитивная, утверждает министр Юлия Свириденко.