Чи підвищать тарифи на комуналку: Нацбанк зробив прогноз до 2025 року

Громадян чекає зростання тарифів на оплату послуг ЖКГ, однак мораторій на підвищення тарифів, відповідно до прогнозів Нацбанку, скасують лише після перемоги.

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У Нацбанку дослідили, як різні чинники впливають на темпи інфляції. Серед іншого, з'ясувалось, що мораторій на зростання тарифів, запроваджений на певний час в Україні, — одна з причин, чому інфляція в країні сповільнилась. Про можливість скасування мораторію ідеться у липневому інфляційному звіті НБУ.

Національний банк відзначив зв'язок рівня інфляції та змін у тарифній політиці. Зокрема, у 2023 році вдалось сповільнити інфляцію, при чому одна з причин — "незмінність тарифів на більшість житлово-комунальних послуг".

Підвищення тарифів на комуналку: коли чекати

Згідно з інформацією Нацбанку, у 2025 році, як прогнозують, скасують мораторій на зростання тарифів на оплату комунальних послуг. Мораторій скасують через "об'єктивну необхідність", йдеться у звіті НБУ. Перелічується також, на що саме зросте ціна: на газ, гарячу воду та теплопостачання.

Наслідком скасування мораторію буде зростання "адміністративної інфляції" на 19%, наголошує регулятор. Тому тарифи змінюватимуться за кілька етапів, що триватиме кілька років та супроводжуватиметься наданням соціальної допомоги.

Коли підвищать тарифи - НБУ Фото: НБУ

Інфляція і тарифи у 2023 році: деталі

У новому звіті НБУ суттєво поліпшив прогноз інфляції на цей рік – якщо раніше регулятор прогнозував 14,8% за цей рік, то зараз — 10,6%. "Зростання цін сповільнюватиметься за рахунок поступового зниження світової інфляції та все ще доволі жорстких монетарних умов в Україні", — кажуть аналітики Нацбанку.

У документі НБУ розміщено графік, на якому помітне подальше зниження інфляції: у 2024 році вона становитиме 8,5%, у 2025 році — 6%. При цьому зазначається, що це відбуватиметься за умови "коригування деяких житлово-комунальних тарифів у післявоєнний період".

Тарифи та інфляція у 2023 році - НБУ Фото: НБУ

Нагадаємо, згідно з оцінками прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, українці протягом року витратили на Сили оборони та захист від атак Росії близько 2 трлн грн. Також очільник уряду зазначив, що більшість потреби ЗСУ покривається коштом податкових надходжень.

Раніше у Міністерстві економіки опублікували прогнози щодо зростання ВВП. За попередніми оцінками, ішлося про зростання на 2,8%, але насправді ситуація більш позитивна, стверджує міністерка Юлія Свириденко.