Кабмин дал возможность скандальному монополисту зарабатывать миллиарды на документах, — УП

По данным журналистов, возрожденный ЕДАПС за почти два года получил на государственных заказах не менее 2,3 миллиарда гривен.

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Кабинет министров Украины принял решение о предоставлении монополии на изготовление документов предприятию "Единый государственный депозитарий страховых сертификатов" (ЕДАПС). Теперь это частная компания, которая называется Industrial Innovation Group, а его филиал в Украине — "Полли-Сервис". Это решение вызвало критику со стороны общественности и экспертов, которые считают, что оно приведет к повышению цен на документы и ухудшению качества услуг. Об этом речь идет в материале "Украинской правды", опубликованном 7 августа.

Как отмечают журналисты, ЕДАПС является скандальным предприятием, которое было основано в 2015 году на замену частным компаниям, которые ранее занимались изготовлением документов. ЕДАПС с самого начала был окутан скандалами, в частности по поводу злоупотребления монополией, завышения цен и некачественных услуг.

Решение Кабмина о предоставлении монополии ЕДАПС вызвало критику со стороны общественности и экспертов.

"Решение правительства Шмыгаля о предоставлении монополии ЕДАПС является шагом назад для Украины. Это решение приведет к повышению цен на документы и ухудшению качества услуг", — сказал глава общественной организации "Центр защиты прав потребителей" Олег Скирда.

"Правительство не имеет права предоставлять монополию частной компании", — добавил юрист Андрей Ситник.

Отмечается, что Кабмин не учел критику, которая была направлена на решение о предоставлении монополии ЕДАПС. Правительство продолжает настаивать на том, что решение необходимо для повышения качества услуг и снижения цен на документы. Однако эксперты считают, что решение правительства является ничем иным, как попыткой нажиться на украинцах.

"Правительство хочет заработать на изготовлении документов, которые являются необходимыми для жизни людей", — сказал активист Сергей Гончар.

Журналисты отмечают, лоббистом возвращения ЕДАПС собеседники УП в Кабмине назвали главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию. Сам нардеп это отрицал.

По данным журналистов, бывший ЕДАПС практически установил контроль над полиграфическим комбинатом "Украина", умело монополизируя ключевые направления производства и назначая своих представителей на руководящие посты на госпредприятии.

Согласно подсчетам "Украинской правды", возрожденный ЕДАПС за почти два года получил на государственных заказах, исключительно от полиграфкомбината, не менее чем 2,3 миллиарда гривен. Конечно же, компания также имела и других, менее крупных, государственных клиентов.

Следовательно, уже почти два года существует система, при которой деньги за многие важные документы, в ущерб конкуренции, скрыто и, возможно, через коррумпированные схемы, направляются в одну карман, отмечает УП.

История возвращения ЕДАПС

Спикеры УП на государственном полиграфкомбинате вспоминают момент, когда бывший консорциум пытался вернуть свои позиции. В 2017-2018 годах этот консорциум стремился поставить свою технику и материалы в Украину.

Однако тогдашние попытки провалились. На тот момент в управлении было несколько активных противников монополии. Арсен Аваков, тогдашний руководитель МВД, открыто противостоял ЕДАПСу, а его ответными действиями были агрессивные материалы на контролируемых медийных платформах.

Другой открытый оппонент — Максим Степанов, бывший глава комбината "Украина" до 2016 года и позднее министр здравоохранения.

"Для меня это была жесткая борьба", вспоминает Степанов, как государство избавлялось от влияния монополиста. "Я получал угрозы от владельца ЕДАПС, Юрия Сидоренко, например, такие как: "Твоя голова не из резины — пули не отскакивают".

К 2023 году Национальное антикоррупционное бюро заявило, что Степанов, который ранее руководил полиграфкомбинатом, имел личный интерес в этом вопросе. В расследовании говорится, что в 2013-2016 годах этот чиновник закупал материалы для документов через зарубежного "посредника" по завышенным ценам. В то время иностранные компании имели патенты на защитные марки украинских паспортов.

Сам Степанов отрицает все обвинения в беседе с УП. Он утверждает, что производители сами назначали этого "посредника" в качестве своего дистрибьютора, и следующее поколение руководства полиграфкомбината продолжило сотрудничать с теми же поставщиками.

"В 2021 году, когда я был еще министром, началась замена руководителя полиграфкомбината "Украина". Я обсудил с Денисом Шмыгалем, что недопустимо возвращение ЕДАПС на комбинат", вспоминает Степанов. Он утверждает, что премьер пообещал ему не допустить возвращения скандального производителя.

Однако осенью 2021 года ЕДАПС начал активно участвовать в государственных закупках. Это стало возможным благодаря решениям Кабинета министров, подписанным лично премьером Денисом Шмыгалем. 21 октября 2021 года правительство провело совещание. Темой стало производство защищенных документов и использование мощностей полиграфкомбината "Украина". Из собственных источников УП поступила информация о протоколе этого совещания.

Кроме премьера, в числе присутствующих был только один профильный министр — глава Минюста Денис Малюська. Также участие приняла глава Миграционной службы Наталья Науменко. Другие министерства представляли заместители. Даже Министерство экономики, подчиняющееся полиграфкомбинату, который был центральной темой обсуждения.

Среди присутствующих был советник премьера Сергей Стефурак, на которого указывали как на человека, лоббирующего интересы ЕДАПС в правительстве. На повестке дня Кабмин обсудил несколько ключевых вопросов. Целью правительства было улучшение паспортов, нотариальных бланков, документов для водителей — удостоверений и технических паспортов, а также акцизных марок. Все четыре "улучшения" в конечном итоге привели к новой монополии, отмечают журналисты.

С первыми тремя пунктами справились быстро — ЕДАПС вмешалась на рынок уже через несколько месяцев. Но изменения в акцизе затянулись до 2023 года. Это совещание в октябре 2021 года стало своеобразным "началом". На нем премьер выдал поручения: создать рабочую группу, разработать проекты решений и т.д. Однако было принято несколько конкретных решений, которые в конечном итоге играли на руку монополии.

Правительство и полиграфкомбинат утверждают, что изменения в технологии, материалах и поставщиках были произведены по инициативе Национального антикоррупционного бюро. И сами нововведения значительно увеличили доходы госбюджета.

В ноябре 2021 года НАБУ направило письмо на комбинат с просьбой изменить требования к паспортам для устранения монополии, связанной, по их утверждению, с компаниями, связанными со Степановым. О связи чиновника с поставщиками СМИ писали еще до этого. Правоохранительные органы расследовали схемы с паспортами, по крайней мере, с 2019 года. Однако власти обратили на это внимание только тогда, когда ЕДАПС вернулась.

Правительство действительно отредактировало описание паспортов — в преддверии начала полномасштабной войны, 23 февраля 2022 года.

НАБУ не стало комментировать вопросы, связанные с этой ситуацией, для "Украинской правды", в частности, не указало, какие именно изменения были инициированы, и следит ли агентство за текущим расследованием на полиграфкомбинате.

Напомним, что еще в январе 2015 года бывший глава МВД Арсен Аваков указывал на то, что Украине за три квартала удалось сэкономить для госбюджета 108 млн грн благодаря расторжению договора с ЕДАПС