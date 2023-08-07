Кабмін дав можливість скандальному монополісту заробляти мільярди на документах, — УП

За даними журналістів, відроджений ЄДАПС за майже два роки отримав на державних замовленнях щонайменше 2,3 мільярда гривень.

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Кабінет міністрів України ухвалив рішення про надання монополії на виготовлення документів підприємству "Єдиний державний депозитарій страхових сертифікатів" (ЄДАПС). Тепер це приватна компанія, яка називається Industrial Innovation Group, а його філія в Україні — "Поллі-Сервіс". Це рішення викликало критику з боку громадськості та експертів, які вважають, що воно призведе до підвищення цін на документи та погіршення якості послуг. Про це йдеться в матеріалі "Української правди", опублікованому 7 серпня.

Як зазначають журналісти, ЄДАПС є скандальним підприємством, яке було засновано 2015 року на заміну приватним компаніям, які раніше займалися виготовленням документів. ЄДАПС від самого початку був оповитий скандалами, зокрема з приводу зловживання монополією, завищення цін і неякісних послуг.

Рішення Кабміну про надання монополії ЄДАПС викликало критику з боку громадськості та експертів.

"Рішення уряду Шмигаля про надання монополії ЄДАПС є кроком назад для України. Це рішення призведе до підвищення цін на документи та погіршення якості послуг", — сказав голова громадської організації "Центр захисту прав споживачів" Олег Скирда.

"Уряд не має права надавати монополію приватній компанії", — додав юрист Андрій Ситник.

Зазначається, що Кабмін не врахував критику, яка була спрямована на рішення про надання монополії ЄДАПС. Уряд продовжує наполягати на тому, що рішення необхідне для підвищення якості послуг і зниження цін на документи. Однак експерти вважають, що рішення уряду є нічим іншим, як спробою нажитися на українцях.

"Уряд хоче заробити на виготовленні документів, які є необхідними для життя людей", — сказав активіст Сергій Гончар.

Журналісти зазначають, лобістом повернення ЄДАПС співрозмовники УП у Кабміні назвали голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію. Сам нардеп це заперечував.

За даними журналістів, колишній ЄДАПС практично встановив контроль над поліграфічним комбінатом "Україна", уміло монополізуючи ключові напрямки виробництва і призначаючи своїх представників на керівні посади на держпідприємстві.

Згідно з підрахунками "Української правди", відроджений ЄДАПС за майже два роки отримав на державних замовленнях, виключно від поліграфкомбінату, щонайменше 2,3 мільярда гривень. Звісно ж, компанія також мала й інших, менш великих, державних клієнтів.

Отже, вже майже два роки існує система, за якої гроші за багато важливих документів, на шкоду конкуренції, приховано і, можливо, через корумповані схеми, спрямовуються в одну кишеню, зазначає УП.

Історія повернення ЄДАПС

Спікери УП на державному поліграфкомбінаті згадують момент, коли колишній консорціум намагався повернути свої позиції. У 2017-2018 роках цей консорціум прагнув поставити свою техніку і матеріали в Україну.

Однак тодішні спроби провалилися. На той момент в управлінні було кілька активних противників монополії. Арсен Аваков, тодішній керівник МВС, відкрито протистояв ЄДАПСу, а його діями у відповідь були агресивні матеріали на контрольованих медійних платформах.

Інший відкритий опонент — Максим Степанов, колишній голова комбінату "Україна" до 2016 року і пізніше міністр охорони здоров'я.

"Для мене це була жорстка боротьба", згадує Степанов, як держава позбувалася впливу монополіста. "Я отримував погрози від власника ЄДАПС, Юрія Сидоренка, наприклад, такі як: "Твоя голова не з гуми — кулі не відскакують".

До 2023 року Національне антикорупційне бюро заявило, що Степанов, який раніше керував поліграфкомбінатом, мав особистий інтерес у цьому питанні. У розслідуванні йдеться про те, що у 2013-2016 роках цей чиновник закуповував матеріали для документів через закордонного "посередника" за завищеними цінами. На той час іноземні компанії мали патенти на захисні марки українських паспортів.

Сам Степанов заперечує всі звинувачення в бесіді з УП. Він стверджує, що виробники самі призначали цього "посередника" своїм дистриб'ютором, і наступне покоління керівництва поліграфкомбінату продовжило співпрацювати з тими самими постачальниками.

"У 2021 році, коли я був ще міністром, почалася заміна керівника поліграфкомбінату "Україна". Я обговорив із Денисом Шмигалем, що неприпустимим є повернення ЄДАПС на комбінат", згадує Степанов. Він стверджує, що прем'єр пообіцяв йому не допустити повернення скандального виробника.

Однак восени 2021 року ЄДАПС почав брати активну участь у державних закупівлях. Це стало можливим завдяки рішенням Кабінету міністрів, підписаним особисто прем'єром Денисом Шмигалем. 21 жовтня 2021 року уряд провів нараду. Темою стало виробництво захищених документів і використання потужностей поліграфкомбінату "Україна". З власних джерел УП надійшла інформація про протокол цієї наради.

Крім прем'єра, серед присутніх був тільки один профільний міністр — глава Мін'юсту Денис Малюська. Також участь взяла голова Міграційної служби Наталія Науменко. Інші міністерства представляли заступники. Навіть Міністерство економіки, що підпорядковується поліграфкомбінату, який був центральною темою обговорення.

Серед присутніх був радник прем'єра Сергій Стефурак, на якого вказували як на людину, що лобіює інтереси ЄДАПС в уряді. На порядку денному Кабмін обговорив кілька ключових питань. Метою уряду було поліпшення паспортів, нотаріальних бланків, документів для водіїв — посвідчень і технічних паспортів, а також акцизних марок. Усі чотири "покращення" зрештою призвели до нової монополії, зазначають журналісти.

З першими трьома пунктами впоралися швидко — ЄДАПС втрутилася на ринок уже через кілька місяців. Але зміни в акцизі затягнулися до 2023 року. Ця нарада в жовтні 2021 року стала своєрідним "початком". На ній прем'єр видав доручення: створити робочу групу, розробити проєкти рішень тощо. Однак було ухвалено кілька конкретних рішень, які в кінцевому підсумку грали на руку монополії.

Уряд і поліграфкомбінат стверджують, що зміни в технології, матеріалах і постачальниках були зроблені з ініціативи Національного антикорупційного бюро. І самі нововведення значно збільшили доходи держбюджету.

У листопаді 2021 року НАБУ надіслало лист на комбінат із проханням змінити вимоги до паспортів для усунення монополії, пов'язаної, за їхнім твердженням, із компаніями, пов'язаними зі Степановим. Про зв'язок чиновника з постачальниками ЗМІ писали ще до цього. Правоохоронні органи розслідували схеми з паспортами принаймні з 2019 року. Однак влада звернула на це увагу тільки тоді, коли ЄДАПС повернулася.

Уряд дійсно відредагував опис паспортів — напередодні початку повномасштабної війни, 23 лютого 2022 року.

НАБУ не стало коментувати питання, пов'язані з цією ситуацією, для "Української правди", зокрема, не зазначило, які саме зміни було ініційовано, і чи стежить агентство за поточним розслідуванням на поліграфкомбінаті.

Нагадаємо, що ще в січні 2015 року колишній глава МВС Арсен Аваков вказував на те, що Україні за три квартали вдалося заощадити для держбюджету 108 млн грн завдяки розірванню договору з ЄДАПС.