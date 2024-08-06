"Нам не дозволяють": чому членам королівської сім'ї Британії заборонено грати в "Монополію"

Це найпопулярніша настільна гра у світі, але британській королівській родині заборонено в неї грати. Замість цього вони віддають перевагу шарадам.

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Настільна гра, яка користується величезною популярністю в кожному домі, була заборонена покійною королевою Єлизаветою для членів королівської сім'ї. Як колись обмовився опальний принц Ендрю, королева не дозволяла членам грати в "Монополію" в її присутності, бо партії ставали надто жорстокими та драматичними. Цей факт викликав бурхливу реакцію в соцмережах. Про це пише Mirror.

Принц Ендрю, другий син королеви Єлизавети, був змушений відмовитися від гри, коли доброзичливець подарував йому її під час офіційного заходу, пояснивши, що королівській родині не рекомендували грати в неї. За даними Telegraph, у розмові з представником громадськості він сказав: "Нам не дозволяють грати в "Монополію" вдома. Це стає занадто жорстоким". Замість цього члени королівської сім'ї грають у шаради та карти.

Принц Ендрю Фото: Getty Images

Користувачі Reddit обговорили цей факт про королівську сім'ю в гілці Today I Learned. І один із них пожартував: "Уявляю собі Гаррі та Вільяма, які таємно грають у пронесену контрабандою "Монополію" в темному кутку Букінгемського палацу".

Ще один користувач додав: "Моїм братам і мені заборонили грати в "Монополію" з тієї ж причини. Нам майже 40, а ми все ще не граємо".

Однак, виступаючи на подкасті Tea Talks, колишня дружина Ендрю Сара Фергюсон розповіла, що королівська сім'я "любить ігри, настільні та карткові, скреббл, головоломки". За словами Сари, члени сім'ї також люблять шаради — саме ця гра була у фаворитах у покійної королеви Єлизавети II.

Королівська сім'я Великої Британії

Однак, схоже, молоді члени королівської сім'ї залишаються байдужими до заборони "Монополії", як сказав принц Джордж в інтерв'ю радіостанції The Royal Marsden NHS Foundation Trust у 2021 році: "Ми любимо "Монополію і ризик. Це гарна гра, вона триває годинами, і зазвичай усі дуже зляться, коли програють, але мені подобається грати саме в цю гру".

Нагадаємо, "Монополія" — настільна гра на економічну тематику, занесена до Книги рекордів Гіннесса як найпопулярніша гра, в яку грають 500 мільйонів людей по всьому світу.

Ґрунтуючись на грі Ліззі Мегі "The Landlord's Game", дизайнер Чарльз Дарроу випустив "Монополію" 1935 року.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про правила, яких свято дотримуються члени королівської сім'ї Великої Британії.