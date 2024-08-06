"Нам не разрешают": почему членам королевской семьи Британии запрещено играть в "Монополию"

Это самая популярная настольная игра в мире, но британской королевской семье запрещено в нее играть. Вместо этого они предпочитают шарады.

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Настольная игра, которая пользуется огромной популярностью в каждом доме, была запрещена покойной королевой Елизаветой для членов королевской семьи. Как когда-то обмолвился опальный принц Эндрю, королева не позволяла членам играть в "Монополию" в ее присутствии, потому что партии становились слишком жестокими и драматичными. Этот факт вызвал бурную реакцию в соцсетях. Об этом пишет Mirror.

Принц Эндрю, второй сын королевы Елизаветы, был вынужден отказаться от игры, когда доброжелатель подарил ему ее во время официального мероприятия, объяснив, что королевской семье не рекомендовали играть в нее. По данным Telegraph, в разговоре с представителем общественности он сказал: "Нам не разрешают играть в "Монополию" дома. Это становится слишком жестоким". Вместо этого члены королевской семьи играют в шарады и карты.

Принц Эндрю Фото: Getty Images

Пользователи Reddit обсудили этот факт о королевской семье в ветке Today I Learned. И один из них пошутил: "Представляю себе Гарри и Уильяма, тайно играющих в пронесенную контрабандой "Монополию" в темном углу Букингемского дворца".

Еще один пользователь добавил: "Моим братьям и мне запретили играть в "Монополию" по той же причине. Нам почти 40, а мы все еще не играем".

Однако, выступая на подкасте Tea Talks, бывшая жена Эндрю Сара Фергюсон рассказала, что королевская семья "любит игры, настольные и карточные, скрэббл, головоломки". По словам Сары, члены семьи также любят шарады – именно эта игра была в фаворитах у покойной королевы Елизаветы II.

Королевская семья Великобритании

Однако, похоже, молодые члены королевской семьи остаются равнодушными к запрету "Монополии", как сказал принц Джордж в интервью радиостанции The Royal Marsden NHS Foundation Trust в 2021 году: "Мы любим "Монополию и риск. Это хорошая игра, она длится часами, и обычно все очень злятся, когда проигрывают, но мне нравится играть именно в эту игру".

Напомним, "Монополия" — настольная игра на экономическую тематику, занесенная в Книгу рекордов Гиннесса как самая популярная игра, в которую играют 500 миллионов человек по всему миру.

Основываясь на игре Лиззи Мэги "The Landlord's Game", дизайнер Чарльз Дарроу выпустил "Монополию" в 1935 году.

Напомним, ранее Фокус писал о правилах, которые свято соблюдаются членами королевской семьи Великобритании.