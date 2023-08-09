Выплаты и пенсии ВПЛ: правительство продлило срок идентификации переселенцев в "Ощадбанке"

Граждане, которые получили статус ВПЛ до начала вторжения России, должны пройти физическую идентификацию в "Ощадбанке" для получения социальных выплат. При этом им не обязательно посещать отделения банка — есть и другие пути.

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Для некоторых категорий ВПЛ продлен срок идентификации в "Ощадбанке" для получения выплат на проживание, пенсий и социальной помощи. О деталях рассказала пресс-служба Минреинтеграции.

Кабмин принял постановление о физической идентификации лиц, получающих пенсии и социальные выплаты. Речь идет не обо всех таких гражданах, а только о ВПЛ, которые получили этот статус до 24 февраля 2022 года. Таким образом возобновляют действие постановления №637 от 5 ноября 2014 года, которое временно отменили в связи с эпидемией COVID-19.

ВПЛ имеют возможность верифицировать свою личность в "Ощадбанке" до 31 декабря 2023 года, говорится в пояснении пресс-службы.

Благодаря действиям чиновников, отметили в Минреинтеграции, переселенцы и дальше будут получать выплаты, а их счета не будут блокироваться. Но только — на период до конца года.

Идентификация в Ощадбанке: как пройти

Чтобы пройти физическую идентификацию для различных видов выплат от государства, ВПЛ могут воспользоваться такими возможностями:

лично появиться в отделении "Ощадбанка";

принять участие в специальной видеоконференции, во время которой покажет подтверждающие документы;

пройти авторизацию на веб-портале Пенсионного фонда с использованием идентификации через "Дію";

прийти в зарубежное дипломатическое учреждение Украины, работники которого засвидетельствуют, что гражданин живой.

Верификация ВПЛ: когда и как проходить

Отметим, ВПЛ, которые получают выплаты от государства — пенсии, социальную помощь — должны периодически проходить верификацию. Периодичность проверок разная:

для выплат на проживание ВПЛ (адресной социальной помощи) — каждые шесть месяцев;

для подтверждения Электронного пенсионного удостоверения (ЭПУ) — каждые три месяца.

Этапы физической идентификации:

визит пенсионера или ВПЛ в любое отделение "Ощадбанка", при себе иметь паспорт (или другой документ для идентификации личности), платежную карту или ЭПП;

предъявить работнику "Ощадбанка" документ, карту или ЭПП;

проведение операций через POS-терминал, для которых нужно ввести пин-код, например, снятие наличных, просмотр остатка, замена пин-кода (при необходимости).

Напоминаем, чиновники объяснили, что нужно делать ВПЛ, чтобы отказаться от социальных выплат: детали уточнили в Минреинтеграции. Между тем с 1 сентября начинаются проверки переселенцев: чиновники будут выяснять, не выехали ли некоторые лица за границу и не приобрели ли дорогое имущество.