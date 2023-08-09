Виплати й пенсії ВПО: уряд продовжив термін ідентифікації переселенців в "Ощадбанку"

Громадяни, які отримали статус ВПО до початку вторгнення Росії, повинні пройти фізичну ідентифікацію в "Ощадбанку" для отримання соціальних виплат. Водночас їм не обов'язково відвідувати відділення банку — є й інші шляхи.

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Для деяких категорій ВПО продовжено термін ідентифікації в "Ощадбанку" для отримання виплат на проживання, пенсій і соціальної допомоги. Про деталі розповіла пресслужба Мінреінтеграції.

Кабмін ухвалив постанову щодо фізичної ідентифікації осіб, які отримують пенсії та соціальні виплати. Ідеться не про всіх таких громадян, а лише про ВПО, які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року. Так поновлюють дію постанови №637 від 5 листопада 2014 року, яку тимчасово скасували у зв'язку з епідемією COVID-19.

ВПО мають можливість верифікувати свою особу в "Ощадбанк" до 31 грудня 2023 року, ідеться в поясненні пресслужби.

Завдяки діям урядовців, наголосили в Мінреінтеграції, переселенці й далі отримуватимуть виплати, а їхні рахунки не блокуватимуться. Але лише на період до кінця року.

Ідентифікація в "Ощадбанку": як пройти

Щоб пройти фізичну ідентифікацію для різних видів виплат від держави, ВПО можуть скористатися такими можливостями:

особисто з'явитись у відділенні "Ощадбанку";

взяти участь у спеціальній відеоконференції, під час якої особа покаже підтверджувальні документи;

пройти авторизацію на вебпорталі Пенсійного фонду з використанням ідентифікації через "Дію";

прийти до закордонної дипломатичної установи України, працівники якої засвідчать, що особа є живою.

Верифікація ВПО: коли та як проходити

Зазначимо, ВПО, які отримують виплати від держави — пенсії, соціальну допомогу, — повинні періодично проходити верифікацію. Періодичність перевірок різна:

для виплат на проживання ВПО (адресної соціальної допомоги) — кожні шість місяців;

для підтвердження Електронного пенсійного посвідчення (ЕПП) — кожні три місяці.

Етапи фізичної ідентифікації:

візит пенсіонера або ВПО до будь-якого відділення "Ощадбанку", при собі мати паспорт (або інший документ для ідентифікації особи), платіжну картку або ЕПП;

пред'явити працівнику "Ощадбанку" документ, картку або ЕПП;

проведення операцій через POS-термінал, для яких потрібно ввести пін-код, наприклад, зняття готівки, перегляд залишку, заміна пін-коду (за потреби).

Нагадуємо, урядовці пояснили, що потрібно робити ВПО, аби відмовитися від соціальних виплат: деталі уточнили в Мінреінтеграції. Водночас із 1 вересня починаються перевірки переселенців: чиновники з'ясовуватимуть, чи не виїхали деякі особи за кордон і чи не придбали дороге майно.