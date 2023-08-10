Пенсии для многодетных мам: на какую надбавку могут рассчитывать украинки

Несмотря на войну в Украине в 2023 году не только провели индексацию пенсий, но и сохранили все надбавки, которые получали пенсионеры до войны. Фокус рассказывает, какая надбавка к пенсиям положена многодетным матерям.

Related video

В Украине у некоторых граждан есть право на надбавки и доплаты к пенсии. К этим гражданам относятся и многодетные матери, рассказал эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин.

По его словам женщины, которые родили пятерых и более детей, могут рассчитывать на пенсию за особые заслуги перед государством. Ее выплачивают посредством надбавки к основной пенсии.

Так, например, женщины, родившие шестерых детей, имеют право на доплату к пенсии в размере 36% прожиточного минимума, установленного для нетрудоспособных лиц (2 093 грн). По состоянию на сегодня сумма составляет 753,48 гривны.

Кроме того, эти женщины могут выйти на пенсию досрочно. Матери, родившие пятерых и более детей, имеют право на пенсию при достижении 50 лет и при наличии 15 лет стажа.

Будут ли надбавки к пенсиям в августе 2023

До конца 2023 года украинцам уже не будут повышать пенсионные выплаты, поэтому в последний месяц лета пенсии в Украине будут без изменений. Но, некоторые категории граждан все же могут рассчитывать на единовременную доплату в сумме от 450 грн до 3,1 тыс. грн. На доплаты могут рассчитывать:

ветераны войны;

инвалиды войны;

жертвы нацистских репрессий;

пострадавшие участники Революции Достоинства и другие.

Напомним, в Украине для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь за плечами 30 лет трудового стажа. Только после этого можно рассчитывать на максимальные суммы пенсий, которые, как правило, выплачиваются судьям, прокурорам, народным депутатам Украины.

Еще Фокус также писал, что украинцы, которым не хватает стажа для выхода на пенсию по возрасту, могут его докупить, если заключат договор с Пенсионным фондом Украины (ПФУ). Взносы есть ежемесячные в размере 22% от минимальной зарплаты (в 2023 году — это 1 474 грн), и разовые (годовой взнос в 2023 году — 34 320 грн).