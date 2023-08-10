Предприниматели в Украине могут получить €10 тыс. на бизнес: в Минцифры назвали условие

По словам министра Михаила Федорова, всего деньги выделены для 50 предприятий, которые продолжают свою деятельность несмотря на войну. Заявку можно оформить через портал "Дія".

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Украинцы могут получить до 10 тысяч евро на восстановление собственного бизнеса. Для этого стоит учесть некоторые нюансы и подать заявку на портале "Дiя". Об этом написал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале 10 августа.

По его словам, цель такой инициативы — помочь предпринимателям, которые в условиях войны готовы дальше развивать свой бизнес в Украине в сфере поставки товаров первой необходимости. Организовали программу вместе с EU4Business.

"Общий бюджет программы – около 500 тысяч евро. 50 малых бизнесов, отвечающих критериям и имеющих четкий план использования гранта, смогут получить до 10 тысяч евро на развитие", — говорится в сообщении.

10 тысяч евро для предпринимателей: какие условия

Михаил Федоров отметил, что подать заявку и получить грант можно в следующих случаях:

если у компании от 11 до 49 сотрудников;

владельцы должны быть исключительно гражданами Украины;

компания не продолжает работать на временно оккупированных территориях;

если нет дочерних компаний на территории Российской Федерации, Беларуси и других стран из санкционного списка;

годовой доход не превышает 10 миллионов евро.

Средства можно направить на покупку оборудования, сырья, материалов, сохранение или создание новых рабочих мест, аренду помещения или же релокацию бизнеса.

"Успейте подать заявку до 18:00, 25 августа 2023 по ссылке. Продолжаем развивать бизнес в Украине", — подытожил Михаил Федоров.

Напомним, 3 августа сообщалось, что в Минэкономики рассказали о новых грантах по программе "єРобота". Их могут получить ветераны войны с РФ и члены их семей. Всего выделено 16 миллионов гривен.