Підприємці в Україні можуть отримати €10 тис. на бізнес: у Мінцифри назвали умову

За словами міністра Михайла Федорова, загалом гроші виділено для 50 підприємств, які продовжують свою діяльність попри війну. Заявку можна оформити через портал "Дія".

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Українці можуть отримати до 10 тисяч євро на відновлення власного бізнесу. Для цього варто врахувати деякі нюанси та подати заявку на порталі "Дія". Про це написав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі 10 серпня.

За його словами, мета такої ініціативи — допомогти підприємцям, які в умовах війни готові далі розвивати свій бізнес в Україні у сфері постачання товарів першої необхідності. Організували програму разом з EU4Business.

"Загальний бюджет програми — близько 500 тисяч євро. 50 малих бізнесів, які відповідають критеріям і мають чіткий план використання гранту, зможуть отримати до 10 тисяч євро на розвиток", — ідеться в повідомленні.

10 тисяч євро для підприємців: які умови

Михайло Федоров зазначив, що подати заявку й отримати грант можна в таких випадках:

якщо у компанії від 11 до 49 співробітників;

власники мають бути виключно громадянами України;

компанія не продовжує працювати на тимчасово окупованих територіях;

якщо немає дочірніх компаній на території Російської Федерації, Білорусі та інших країн із санкційного списку;

річний дохід не перевищує 10 мільйонів євро.

Кошти можна спрямувати на купівлю обладнання, сировини, матеріалів, збереження або створення нових робочих місць, оренду приміщення або ж релокацію бізнесу.

"Встигніть подати заявку до 18:00, 25 серпня 2023 року за посиланням. Продовжуємо розвивати бізнес в Україні", — підсумував Михайло Федоров.

Нагадаємо, 3 серпня повідомлялося, що в Мінекономіки розповіли про нові гранти за програмою "єРобота". Їх можуть отримати ветерани війни з РФ і члени їхніх сімей. Загалом виділено 16 мільйонів гривень.