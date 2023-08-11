Дешевый борщ: что происходило с ценами на овощи и мясо в июле

Летом наблюдаются самые низкие цены на продукты питания. Не исключение и этот год: овощи борщевого набора в июле снизились на 20 — 70% по сравнению с июнем. Не огорчают и ценники на мясо летом. Однако с начала года некоторые виды мяса подорожали на треть.

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По состоянию на конец июля среди овощей борщевого набора больше всего подешевела капуста белокочанная. Она потеряла в цене 68% и стоила 17,50 грн/кг. Об этом пишет Фокус в новой статье "Сюрпризы августа. Почему цены на продукты падают и как они изменятся осенью".

По сравнению с июнем, на 60,8% снизились цены на морковь. Этот овощ на конец июля стоил в среднем 27,89 грн/кг. Такие данные предоставляют в национальном научном центре "Институт аграрной экономики", ссылаясь на данные Минфина. Лук репчатый подешевел на 33,4% до 39,90 грн/кг, картофель — на 21,1% до 15,70 грн/кг. А свекла прибавила в цене 39,6% — до 19,76 грн/кг.

Цены на мясо с начала года выросли, больше всего подорожало сало — на 32,4% Фото: Getty Images

В июле среднемесячные розничные цены на основные виды мяса в торговой сети не претерпели существенных изменений, отмечают в Институте аграрной экономики. Так, ценники на говядину и свинину выросли всего на 0,2-0,5%, а на мясо птицы и сало уменьшились на 0,1-1,3%. Исключение составляли куриные бедра, которые в течение июля подешевели на 4,03 грн/кг, и свиная грудинка — на 2,47 грн/кг. Сейчас цены на свиной ошеек в супермаркетах отличаются:

Novus — 209 грн/кг;

Ашан — 229,9 грн/кг;

Экомаркет — 249,9 грн/кг.

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Цены на свиные ребра сейчас такие:

Novus — 159 грн/кг;

Ашан — 184,95 грн/кг;

Varus — 219,9 грн/кг.

Однако если брать данные по состоянию на начало года, розничные цены на мясо существенно выросли — от 1,9% до 32,4%. В частности, в июле говяжьи ребра стоили 160,48 грн/кг (+13,2% по сравнению с январем 2023 года); говяжий гуляш — 245,16 грн/кг (+3,2%); куриные голени — 77,49 грн/кг (+8,9%); куриные бедра — 105,11 грн/кг (+7,5%); куриное филе — 143,93 грн/кг (+4,0%); свиные ребра — 180,13 грн/кг (+8,6%); свиная грудинка — 178,13 грн/кг (+1,9%); свиная лопатка — 192,17 грн/кг (+14,2%); свиная подчеревина — 181,44 грн/кг (+9,9%); свиной ошеек — 254,15 грн/кг (+28,7%); сало домашнее — 250,25,00 грн/кг (+32,4%); сало соленое — 262,70 грн/кг (-2,8%).

Супермаркеты часто проводят акции на молочные изделия. Так, литру молока можно купить за 26 грн, а сметану за 23,4 грн

Цены на яйца в июле, по данным Госстата, снизились на 7,6-0,4%. Молоко относительно июня немного прибавило в цене (0,2%) и сейчас стоит от 36 грн/л. Однако заметно, что супермаркеты постоянно проводят акции, где молоко можно приобрести и за 32 грн., и даже за 26 гривен. То же касается и сметаны — ее можно купить по 23,39 за 200 г или по 26,9 за 350 г.

Ценовой штиль или падение: что будет с ценами в августе

По прогнозу ученых "Института аграрной экономики", на конец лета цены на овощи борщевого набора могут еще снизиться. Так, капуста белокочанная может подешеветь до 10 грн/кг, свекла — до 15 грн/кг, лук репчатый и морковь — до 20 грн/кг, картофель — до 11 грн/кг".

Благодаря хорошему урожаю, в этом году цены на овощи ниже, чем в прошлом году Фото: Marcelo Verfe/Pexels

"Классически, в течение июля и августа цены на аграрную продукцию остаются низкими, иногда даже девальвация. И по значительной части продукции — начиная с огурцов, которые можно приобрести за 15 грн и заканчивая картофелем, помидорами — цены ниже, чем в прошлом году. Это связано с хорошим урожаем. Население в Украине сейчас физически меньше, спрос меньше, экспорт проблемный. Поэтому цены в течение августа и возможно сентября не будут расти", — говорит экономист Борис Кушнирук.

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Вместе с тем, эксперты прогнозируют незначительное — до 3% — подорожание основных видов мяса. Это связано с повышением стоимости электроэнергии и топлива, подорожанием зерновых и масличных культур, которые составляют основу комбикорма для скота и птицы.

Напомним, рост тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей почти на 70% влияет на рост инфляции. В июне индекс потребительских цен вырос на 0,8% по сравнению с маем. Однако в июле в Украине зафиксировали снижение уровня потребительских цен на 0,6%.

Также Фокус писал, что после возвращения довоенного налогообложения, увеличились цены на бензин. Так, по данным "Консалтинговой группы "А-95", с 28 июля по 4 августа горючее на заправках разных компаний подорожало от 1 до 2 гривен.