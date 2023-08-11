На Сумщине передали в собственность Украины завод сенатора РФ, — Минюст

Завод, который начал работу еще в 1943 году, во время российско-украинской войны принадлежал члену партии "Единая Россия" Сергею Калашнику.

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В доход государства, согласно решению ВАКС, взыскано 100% уставного капитала ООО "Мотордеталь — Конотоп", который принадлежал Сергею Калашнику, сенатору Совета федерации РФ. Подробности сообщили на сайте Министерства юстиции.

Предприятие расположено в Конотопе на Сумщине. Это один из крупнейших объектов, которые занимаются производством гильз цилиндров для автомобильных, корабельных, тракторных, тепловозных и стационарных двигателей внутреннего сгорания.

Завод начал работу еще в 1943 году. Именно тогда была организована деятельность машинно-тракторной мастерской для мелкого ремонта автомобильной и сельскохозяйственной техники. Продукция пользовалась большим спросом, ведь компании Rolls-Royce, Iveco, CAT, Mercedes-Benz, Man, Volvo, Renault, Scania заказывали технику. Ежегодно предприятие способно производить 5 миллионов гильз цилиндров.

Кто такой Сергей Калашник

С 2011 года Сергей Калашник является членом партии "Единая Россия". Избран в том же году депутатом областной думы Костромской области РФ. С октября 2020 года работает в должности сенатора Совета федерации федерального собрания РФ от Костромы.

Голосовал в составе Совета федерации РФ за согласование законов России по ратификации "договоров" о признании так называемых "ЛНР/ДНР". Поддерживал "легализацию" временно оккупированных территорий Украины. Калашник с подконтрольного предприятия поставлял продукцию, которая использовалась для изготовления военной техники РФ.

Сергей Калашник Фото: Kostroma

Напомним, 4 августа стало известно, что Украина уже ввела санкции против 4 тысяч компаний РФ. Среди них есть "Роснефть", "Росатом", "Газпром", "Ростех", "РусАл", "Группа ГМС" и "Татнефть.