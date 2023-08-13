В Украине могут отменить фиксированный курс доллара: что придумали в Нацбанке

В ведомстве утверждают, что перейдут к более гибкому курсу, когда будут сформированы соответствующие условия. Но при таком режиме стоимость валюты может как усиливаться, так и становиться дешевле.

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НБУ готовится к отмене фиксированного курса доллара после того, как полтора года назад было принято такое решение. Таким образом регулятор планирует перейти к более гибкому обменному курсу иностранной валюты, пишет "РБК-Украина".

После того, как будет отменен фиксированный курс доллара, то реагируя на ситуацию на валютном рынке, этот курс может начать колебаться как в сторону увеличения, та к и в сторону уменьшения стоимости по отношению к гривне.

Согласно ответу НБУ, когда будут надлежащие условия, то национальный регулятор перейдет к более гибкому курсу доллара по отношению к гривне. Поэтому, реагируя на изменения баланса спроса и предложения на американскую валюту, рыночный курс доллара может меняться, то есть может произойти как рост курса, так и его снижение.

На начальном этапе после возможной отмены фиксированного курса доллара, НБУ будет сохранять активное присутствие на валютном рынке, чтобы таким образом компенсировать недостаток иностранной валюты и ограничить колебания курса.

НБУ готовится к отмене фиксированного курса доллара после того, как полтора года назад было принято такое решение. Таким образом регулятор планирует перейти к более гибкому обменному курсу иностранной валюты.

После того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, курс доллара по отношению к гривне был зафиксирован на уровне 29,25 гривен за 1 доллар. В июле 2022 года НБУ установил новый фиксированный курс – 36,57 гривен за 1 доллар. С тех пор в экономике Украины многое изменилось, поэтому НБУ принял решение подготовиться к отмене фиксированного курса. Но этот переход будет возможен в случае благоприятных макроэкономических и финансовых условий.

Напоминаем, что реальная зарплата в Украине вернулась на уровень до начала полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщила глава правления Лиги банков Украины Елена Коробкова. При этом многие украинцы все еще остаются без работы, из-за масштабных разрушений производственной, транспортной, социальной, жилой и другой инфраструктуры.

Напоминаем, что в Министерстве социальной политики продолжают пенсионную реформу, которая должна будет закончиться в 2028 году. После этого некоторые украинцы смогут выйти на заслуженный отдых в любом возрасте.