Вкладчикам банка "Конкорд" возвращают деньги: о чем нужно знать

Вкладчики ликвидированного банка смогут получить свои средства в одном из 12 банков-агентов Фонда гарантирования вкладов физических лиц. При этом вкладчикам разрешат самостоятельно выбирать подходящий банк.

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в августе начнет выплачивать средства вкладчикам ликвидированного коммерческого банка "Конкорд". Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Отмечается, что выплаты стартуют со следующей недели, а пока продолжается процесс формирования реестра вкладчиков.

"После объявления о начале выплат вкладчики банка — физические лица, в том числе физические лица-предприниматели, – смогут получить свои средства в одном из 12 банков-агентов Фонда. Вкладчик сам выбирает банк и отделение, в котором хочет получить деньги. Также есть возможность получить гарантированное возмещение от фонда дистанционно. Такую услугу на сегодня предоставляют пять банков-агентов", — сказано в сообщении.

Общая сумма гарантированного возмещения вкладчикам банка, назначенная к выплатам, составляет 639 млн грн. Поскольку действует норма о полном возмещении по вкладам на период военного положения и трех месяцев после его завершения, каждый вкладчик получит от фонда средства в полном размере вклада. Учитываться будут и проценты, которые были начислены в день ликвидации банка.

"У Фонда есть средства, чтобы выплатить полную сумму возмещения всем вкладчикам", – подчеркнула заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования Ольга Билай.

Что случилось с банком "Конкорд"?

В первый день августа 2023 года появилась информация, что Нацбанк Украины отзывает лицензию у коммерческого банка "Конкорд" и решил ликвидировать финучреждение. Причина для такого решения — банк систематически нарушал украинское законодательство, о чем свидетельствует в частности штраф в размере 60,4 млн грн, назначенный банку Нацбанком в июле 2022 года (тогда банк обвинили в нарушении требований в части необеспечения функционирования надлежащей системы управления рисками и в ненадлежащем исполнении обязанности осуществлять изучение клиентов).

Лишив лицензии банк еще и оштрафовали на 400 тыс. грн за то, что все денежные переводы были без информации о получателях и отправителях денег.

Кто владел акциями банка "Конкорд"?

По данным Youcontrol, владелицами АО "АКБ "Конкорд" являются две жительницы Днепра — Юлия (43,77%) и Елена (56,23%) Соседки.

Юлии Соседке около 56 лет, ее специализация — гидротехника. У нее есть опыт работы учителем математики, а также у нее есть экономическая специальность. С прошлого года она работала на высоких должностях в разных финучреждениях. В банке "Конкорд" — с 2011 года в наблюдательном совете.

Елена Соседка тоже днепрянка, ей 48 лет. Она работала бухгалтером-экономистом, а потом получила экономическое образование и в 2002 году пришла в банковскую сферу. В банке "Конкорд" она появилась в 2008 году, когда стала главой Наблюдательного совета.