Отмывал доходы, обслуживал игорный бизнес: НБУ отправил на ликвидацию банк "Конкорд"

Банк "Конкорд" два года подряд получал предупреждения от НБУ о нарушениях в сфере отмывания нелегальных доходов: получал сначала штраф и предостережение, а теперь — отмену лицензии.

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НБУ отозвал лицензию у коммерческого банка "Конкорд" и принял решение о ликвидации банка. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Причина принятого решения НБУ — систематические нарушения банком украинского законодательства, о чем свидетельствует в частности штраф в размере 60,4 млн грн, назначенный банку Нацбанком в июле 2022 года (тогда банк обвинили в нарушении требований в части необеспечения функционирования надлежащей системы управления рисками и в ненадлежащем исполнении обязанности осуществлять изучение клиентов).

Нацбанк сообщил, что отозвал лицензию согласно решению №265-рш от 1 августа 2023 года. Решение принято из-за систематических нарушений законодательства по предотвращению отмывания доходов, полученных незаконным путем, а также финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ).

Перечисляются нарушения банка "Конкорд":

ненадлежащее функционирование системы управления рисками;

игнорирование запросов инспекторов, которые просили предоставить информацию по предотвращению отмывания доходов;

невыполнение требований национального законодательства по отмыванию доходов и отсутствие специальных внутренних процедур, которые предотвращали бы эти нарушения;

систематический неучет в своей деятельности рисков в сфере отмывания доходов, полученных незаконным путем.

Нарушения банком требований и норм фиксировались в течение последних двух лет, отмечает Нацбанк.

Кроме отзыва лицензии, финансовое учреждение получило еще штраф в размере 400 тыс. грн за то, что при денежных переводах не указывался получатель и отправитель денег. Согласно сообщениям в СМИ, банк "Конкорд" обслуживал четверть игорного бизнеса Украины.

Граждане, которые имели счета в банке "Конкорд", получат полностью сумму средств с учетом процентов, начисленных на конец последнего дня функционирования учреждения. Деньги выплатит Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

На сайте банка "Конкорд" подтвердили информацию о прекращении деятельности. Указывается, что временно не будет доступа к счетам у физических лиц и ФЛП в двух заведениях — ConcordBank (ConcordBusiness) и NEOBANK. Позже доступ якобы будет восстановлен.

Кто владеет акциями банка "Конкорд"?

Владелицами АО "АКБ "Конкорд" являются две жительницы Днепра — Юлия (43,77%) и Елена (56,23%) Соседки. На странице Facebook Елены Соседки пока нет реакции на события. Последнее сообщение опубликовано четыре дня назад: рассказывается об атаках "ФСБшных телег", которые предсказывали закрытие банка. На странице Facebook Юлии Соседки есть сообщение, сделанное 1 августа — речь идет о деятельности Биржи благотворительности, но нет упоминаний об отзыве лицензии у банка, которым владеет женщина.

Юлия Соседка — днепрянка в возрасте около 56 лет, сначала получила специальность гидротехника, работала учителем математики, затем получила экономическую специальность и с 2002 года работала на высоких должностях в банках. В "Конкорде" — с 2011 года в наблюдательном совете.

Елена Соседка — днепрянка в возрасте около 48 лет, начала карьеру бухгалтером-экономистом, затем получила экономическое образование и с 2002 года также работала в банковской сфере. В банк "Конкорд" попала в 2008 году — возглавила Наблюдательный совет.

Напоминаем, почти год назад банк попытался обжаловать в суде 60-миллионный штраф, наложенный Нацбанком. Национальный регулятор объяснил, какая причина штрафа — ненадлежащее изучение клиентов, которые воспользовались услугами "Конкорда".

Как сообщал Фокус, Сенс Банк российского миллиардера Михаила Фридмана был национализирован — правительство приобрело банк за 1 гривну.