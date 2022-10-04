Банк "Конкорд" кинув виклик НБУ у суді через штраф на 60 млн грн за відмивання доходів

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Акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "Конкорд" (ConcordBank) звернулося до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до Національного банку України, в якому просить визнати протиправним та скасувати рішення Нацбанку від 30 червня 2022 року №20/900-рк/БТ. Про це стало відомо з Єдиного державного судових рішень, повідомляє "Подробиці".

Суд прийняв позивну заяву та призначив підготовче засідання на 7 листопада 2022 року.

Як повідомляли ЗМІ, позов стосується штрафу на 60,4 млн грн за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, який НБУ наклав у червні 2022 року щодо цього банку.

У НБУ уточнюють, що банк "Конкорд" порушив пункт 2 частини другої статті 6 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення" від 14 жовтня 2014 року № 1702-VII1, що полягає у неналежному виконанні обов'язків вивчення клієнтів.

Вказані факти порушень керівництво банку "Конкорд" частково визнало та пообіцяло подати до суду.

У 2018 році банк "Конкорд" вже був оштрафований НБУ на суму 1,55 млн грн, та також намагався оскаржити штраф у суді, але потім, як повідомлялося, позов було відкликано, оскільки керівництво та акціонери банку визнали факти порушень.

Восени 2021 року банк "Конкорд" потрапив в історію про американські санкції, кібер-вимагачів та онлайн-торгівлю наркотиками. Тоді керівництво та акціонер банку спростували всі звинувачення.