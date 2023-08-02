Відмивав доходи, обслуговував гральний бізнес: НБУ відправив на ліквідацію банк "Конкорд"

Банк "Конкорд" два роки поспіль отримував попередження від НБУ щодо порушень у сфері відмивання нелегальних доходів: отримував спершу штраф і застереження, а тепер — скасування ліцензії.

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НБУ відкликав ліцензію у комерційного банку "Конкорд" та ухвалив рішення про ліквідацію банку. Про це повідомила пресслужба НБУ.

Причина ухваленого рішення НБУ — систематичні порушення банком українського законодавства, про що свідчить зокрема штраф у розмірі 60,4 млн грн, призначений банку Нацбанком у липні 2022 році (тоді банк звинуватили у порушенні вимог у частині незабезпечення функціонування належної системи управління ризиками та в неналежному виконанні обов’язку здійснювати вивчення клієнтів).

Нацбанк повідомив, що відкликав ліцензію згідно з рішенням №265-рш від 1 серпня 2023. Рішення прийнято через систематичні порушення законодавства щодо запобігання відмиванню доходів, отриманих незаконним шляхом, а також фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ).

Перелічуються порушення банку "Конкорд":

неналежне функціонування системи керування ризиками;

ігнорування запитів інспекторів, які просили надати інформацію щодо запобігання відмивання доходів;

невиконання вимог національного законодавства щодо відмивання доходів і відсутність спеціальних внутрішніх процедур, які запобігали б цим порушенням;

систематичне неврахування у своїй діяльності ризиків у сфері відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом.

Порушення банком вимог та норм фіксувались протягом останніх двох років, зазначає Нацбанк.

Крім відкликання ліцензії, фінансова установа отримала ще штраф у розмір 400 тис. грн за те, що під час грошових переказів не вказувався отримувач та відправник грошей. Відповідно до повідомлень у ЗМІ, банк "Конкорд" обслуговував чверть грального бізнесу України.

Громадяни, які мали рахунки у банку "Конкорд", отримають повністю суму коштів з врахуванням відсотків, які нараховані на кінець останнього дня функціонування закладу. Кошти виплатить Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

На сайті банку "Конкорд" підтвердили інформацію про припинення діяльності. Вказується, що тимчасово не буде доступу до рахунків у фізичних осіб та ФОП у двох закладах — ConcordBank (ConcordBusiness) та NEOBANK. Пізніше доступ нібито буде відновлено.

Хто володіє акціями банку "Конкорд"?

Власницями АТ "АКБ "Конкорд" є дві жительки Дніпра — Юлія (43,77%) та Олена (56,23%) Сосєдки. На сторінці Facebook Олени Сосєдки поки що немає реакції на події. Останній допис опубліковано чотири дні тому: розповідається про атаки "ФСБшних телег", які пророкували закриття банку. На сторінці Facebook Юлії Сосєдки є допис, зроблений 1 серпня — ідеться про діяльність Біржі благодійності, але нема згадок про відкликання ліцензії у банку, яким володіє жінка.

Юлія Сосєдка — дніпрянка віком близько 56 років, спочатку отримала спеціальність гідротехніка, працювала вчителем математики, потім отримала економічну спеціальність і з 2002 року працювала на високих посадах у банках. У "Конкорді" — з 2011 року у наглядовій раді.

Олена Сосєдка — дніпрянка віком близько 48 років, почала кар'єру бухгалтером-економістом, потім отримала економічну освіту і з 2002 року також працювала у банківській сфері. У банк "Конкорд" потрапила у 2008 році — очолила Наглядову раду.

Нагадуємо, майже рік тому банк спробував оскаржити в суді 60-мільйонний штраф, накладений Нацбанком. Національний регулятор пояснив, яка причина штрафу — неналежне вивчення клієнтів, які скористались послугами "Конкорду".

Як повідомляв Фокус, Сенс Банк російського мільярдера Михайла Фрідмана був націоналізований — уряд придбав банк за 1 гривню.