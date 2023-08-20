В Украине ввели новые штрафы во время войны: за что придется платить

Вместе с гостями страны более суровую ответственность понесут физлица и юридические лица, помогающие иностранцам уклоняться от выезда из страны по истечении срока пребывания.

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С 20 августа в Украине будут по-новому наказывать иностранцев и лиц без гражданства за незаконное нахождение на территории Украины. Также усилена ответственность для граждан, которые им в этом способствуют. Соответствующие изменения в Административный кодекс были приняты депутатами Верховной Рады 29 июня 2023 года, а 18 июля документ был подписан Президентом Владимиром Зеленским.

Что изменилось

Законом предусмотрено, что штрафы за нарушение миграционного законодательства будут увеличены. Например:

в статье 203 Административного кодекса сказано, что если иностранцем или лицом без гражданства нарушит установленный срок пребывания в Украине не более чем на 30 дней, нарушит требований транзитного проезда через территорию Украины или требования декларирования/регистрации места жительства — его оштрафуют на сумму от 1 700 до 3 400 гривен.

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За превышение иностранцем или лицом без гражданства установленного срока пребывания в Украине более чем на 30 дней, проживание на территории Украины без документов или по недействительным документам или документам штраф составит от 3 400 до 5 100 гривен.

За повторное нарушение размер штрафа составит от 5 100 до 6 800 тысяч гривен.

Кроме того:

согласно статье 204 Админкодекса, за незаконное содействие иностранцам или лицам без гражданства в уклонении от выезда из Украины после окончания срока пребывания или в незаконном получении документов на право пребывания или проживания в Украине штраф составит от 3 400 до 5 100 гривен, для должностных лиц – от 5 100 до 6 800 тысяч гривен;

а статья 205 предусматривает, что если принимающая сторона умышленно отказывается от мер для своевременной подачи иностранцами или лицами без гражданства заявлений для оформления документов на право проживания в Украине или не сообщает об окончании оснований для временного — будет штраф от 850 до 1 700 гривен, для должностных лиц – от 1 700 до 3 400 гривен.

Если незаконные действия повторятся в течение года, тогда штраф составит от 1 700 до 2 550 гривен, для должностных лиц – от 3 400 до 5 100 гривен.

Напомним, ФОПов ждет ряд новаций, уже с августа 2023 года: среди прочего, в стране возобновяться проверки налоговиков и проверка зарплат.