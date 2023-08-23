Крупные международные бренды готовы работать в Крыму после деоккупации, - Зеленский (видео)

По словам президента, о своем желании зайти на полуостров уже заявили такие компании, как JoinUp, Hyatt Ukraine, Vodafone, Genesis, Ribas Group и многие другие.

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Крупные международных компаний уже заявили о своем желании начать работать в Крыму сразу после деоккупации полуострова. В рамках саммита Крымской платформы был подписан соответствующий документ. Об этом сообщил в ходе мероприятия президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, послевоенные трансформации в Украине позволят Крыму быть экономически привлекательным весь год, а не только один сезон. Глава государства отметил, что уже есть ряд компаний, которые готовы зайти на полуостров. Речь идет о мощных международных брендах, в числе которых отельные сети, авиакомпании, банковские бизнесы, IT-компании, промышленные и энергетические компании. Таким образом, полуостров станет частью глобальной экономики.

"Сегодня мы делаем первый шаг. Сегодня мы подписываем первый документ с компаниями, готовыми зайти в Крым после Украины. Это открытый документ, открытый для присоединения других честных бизнесов", — заявил Зеленский.

Он добавил, что свое желание работать в Крыму уже изъявили Ryanair, Royal HaskoningDHV, SkyUp, JoinUp, Vodafone, Luxoft, Genesis, Ribas Group, Hyatt Ukraine, Nokia, Okko, Fozzy Group и многие другие.

Выступление Владимира Зеленского на Крымской платформе

23 августа в рамках саммита Владимир Зеленский также заявил, что Российская Федерация может закрыть глаза на деоккупацию Крыма так же, как делала это во время отступления с других оккупированных украинских территорий.

22 августа во время выступления накануне Крымской платформы секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Украина может освобождать Крым военным путем, если Россия так и не поймет, что ей нужно оставить полуостров.