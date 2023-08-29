Сбор урожая во время войны: сколько зерна уже намолотили в Украине (инфографика)

Аграрии собрали урожай на площади почти 6 531 гектаров. Больше всего обмолотили пшеницы, ячменя и гороха.

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В Украине на конец августа уже намолотили 28 миллионов 769 тысяч тонн зерна. Лидером по этому показателю является Одесская область, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

По информации ведомства, в регионах намолочено:

Одесская область — 3,2 млн тонн,

Днепропетровская область — 2,6 млн тонн,

Винницкая область — 2,3 млн тонн.

Больше обмолотили площадей зерновых в Запорожье — 96%. Фото: Министерство аграрной политики и продовольствия Украины

При этом больше всего обмолотили площадей зерновых в Запорожской области — 96%. Ранние зерновые собрали с площади 6 531 тысяч гектаров, а урожайность составила 44 центнера с одного гектара (ц/га):

пшеницы обмолочено 4647 тыс га (урожайность — 47,2 ц/га), намолочено 21 939 тыс тонн;

ячменя обмолочено 1484 тыс га (урожайность — 38,9 ц/га), намолочено 5766 тыс тонн;

гороха обмолочено 154 тыс га (урожайность — 25 ц/га), намолочено 385,6 тыс тонн;

проса обмолочено 8,21 тыс га (урожайность — 17,6 ц/га), намолочено 14,42 тыс тонн;

гречихи обмолочено 1,98 тыс га (урожайность — 14,7 ц/га), намолочено 2,92 тыс тонн;

других зерновых и зернобобовых культур обмолочено 237 тыс га, намолочено 661,9 тыс тонн.

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Наперекор ЕС: Венгрия введет новые ограничения для украинской агропродукции

Напомним, с началом начала полномасштабного вторжения России большая доля украинского зерна начала экспортироваться через сухопутную границу с Польшей. Однако товар, который должен был идти через соседнюю страну транзитом, оседал на местных рынках, что привело местных фермеров к убыткам. Поэтому главы правительства Польши и Румынии обратились к Еврокомиссии касательно введения механизма отслеживания экспорта украинского зерна, чтобы минимизировать нелегальную торговлю на их территории.

В мае 2023 года Еврокомиссия наложила запрет на импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в Словакию, Румынию, Венгрию, Польшу и Болгарию. Ожидается, что ограничения будут действовать до 15 сентября.

Тем временем из Украины на экспорт сейчас отправляется около трети объема всего зерна. Но маршрут не легкий: на автомобилях, по рекам или железным дорогам, отмечает в беседе с Фокусом координатор Экономической экспертной платформы Олег Гетман.