Не подлежат декларированию и налогообложению: какие товары можно ввозить в Украину

В Таможенной службе объяснили, какие вещи и сколько можно ввозить гражданам Украины, которые возвращаются домой из-за рубежа.

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Украинцы постепенно возвращаются на Родину после вынужденного переезда за границу из-за полномасштабной войны. Но далеко не всем гражданам известно, как правильно ввозить личные вещи в Украину. Как сообщают в Государственной таможенной службе, некоторые товары не нужно декларировать и платить за них налог.

Какие товары можно не декларировать?

По информации таможенников, в этот список входят:

товары личной гигиены и индивидуальные косметические средства в количестве, обеспечивающем потребности одного человека на время поездки — 0,5 л туалетной воды и/или 100 грамм духов;

одежда, белье, обувь, имеющие чисто личный характер, предназначенные исключительно для собственного пользования и имеющие признаки бывших в употреблении;

украшения, в том числе из драгоценных металлов и камней, которыми уже пользовались;

индивидуальные письменные и канцелярские принадлежности;

не больше двух штук переносных музыкальных инструментов;

не больше двух мобильных телефонов;

переносные персональные компьютеры не больше 2 штук и периферийное оборудование к ним;

индивидуальные изделия медицинского назначения, которые помогают человеку поддерживать жизнедеятельности и контролируют состояние;

лекарственные средства – до 5 упаковок каждого наименования на одного человека (кроме содержащих наркотические или психотропные вещества) или по количеству, указанному в рецепте врача.

обычные и/или детские коляски для прогулок;

одно кресло на колесах для лиц с инвалидностью на каждого человека с инвалидностью, пересекающего таможенную границу Украины, а в случае отсутствия такого лица – не более 1 штуки;

спортивное снаряжение, в частности велосипед, предназначенное для использования одним лицом.

При этом, если у гражданина есть подарки или другие товары, которые он собирается ввезти в Украину без налогообложения, то их вес должен составлять до 50 килограмм. При этом их общая стоимость не быть дороже 500 евро.

Ограничения на ввоз продуктов: о чем нужно знать

Украинцам разрешат пересечь границу со следующими продуктами:

алкогольные изделия (если гражданин совершеннолетний): водочные изделия – 1 литр; вино – 2 литра; пиво – 5 литров;

табачные изделия (если гражданин совершеннолетний) – 200 сигарет/50 сигар/250 грамм табака, или 250 грамм всех этих изделий;

пищевые продукты для собственного потребления на общую сумму до 200 евро, до 2 килограмм каждого наименования в упаковке, без упаковки – до 2 килограмм каждого продукта (кроме продуктов животного происхождения);

пищевые продукты весом до 10 килограмм в упаковке производителя.

Напомним, 23 августа премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина и Молдова будут развивать совместный контроль на госгранице.

"Быстрое решение по строительству моста через Днестр, развитие пунктов пропуска, железнодорожного сообщения — все это очень важно и решающее для нас", — отметил глава украинского правительства.

Также напомним, что Фокус подробно объяснял, как покупать за границей и ввозить без налогов энергооборудование в Украину.