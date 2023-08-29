Не подлежат декларированию и налогообложению: какие товары можно ввозить в Украину
В Таможенной службе объяснили, какие вещи и сколько можно ввозить гражданам Украины, которые возвращаются домой из-за рубежа.
Украинцы постепенно возвращаются на Родину после вынужденного переезда за границу из-за полномасштабной войны. Но далеко не всем гражданам известно, как правильно ввозить личные вещи в Украину. Как сообщают в Государственной таможенной службе, некоторые товары не нужно декларировать и платить за них налог.
Какие товары можно не декларировать?
По информации таможенников, в этот список входят:
- товары личной гигиены и индивидуальные косметические средства в количестве, обеспечивающем потребности одного человека на время поездки — 0,5 л туалетной воды и/или 100 грамм духов;
- одежда, белье, обувь, имеющие чисто личный характер, предназначенные исключительно для собственного пользования и имеющие признаки бывших в употреблении;
- украшения, в том числе из драгоценных металлов и камней, которыми уже пользовались;
- индивидуальные письменные и канцелярские принадлежности;
- не больше двух штук переносных музыкальных инструментов;
- не больше двух мобильных телефонов;
- переносные персональные компьютеры не больше 2 штук и периферийное оборудование к ним;
- индивидуальные изделия медицинского назначения, которые помогают человеку поддерживать жизнедеятельности и контролируют состояние;
- лекарственные средства – до 5 упаковок каждого наименования на одного человека (кроме содержащих наркотические или психотропные вещества) или по количеству, указанному в рецепте врача.
- обычные и/или детские коляски для прогулок;
- одно кресло на колесах для лиц с инвалидностью на каждого человека с инвалидностью, пересекающего таможенную границу Украины, а в случае отсутствия такого лица – не более 1 штуки;
- спортивное снаряжение, в частности велосипед, предназначенное для использования одним лицом.
При этом, если у гражданина есть подарки или другие товары, которые он собирается ввезти в Украину без налогообложения, то их вес должен составлять до 50 килограмм. При этом их общая стоимость не быть дороже 500 евро.
Ограничения на ввоз продуктов: о чем нужно знать
Украинцам разрешат пересечь границу со следующими продуктами:
- алкогольные изделия (если гражданин совершеннолетний): водочные изделия – 1 литр; вино – 2 литра; пиво – 5 литров;
- табачные изделия (если гражданин совершеннолетний) – 200 сигарет/50 сигар/250 грамм табака, или 250 грамм всех этих изделий;
- пищевые продукты для собственного потребления на общую сумму до 200 евро, до 2 килограмм каждого наименования в упаковке, без упаковки – до 2 килограмм каждого продукта (кроме продуктов животного происхождения);
- пищевые продукты весом до 10 килограмм в упаковке производителя.
Напомним, 23 августа премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина и Молдова будут развивать совместный контроль на госгранице.
"Быстрое решение по строительству моста через Днестр, развитие пунктов пропуска, железнодорожного сообщения — все это очень важно и решающее для нас", — отметил глава украинского правительства.
Также напомним, что Фокус подробно объяснял, как покупать за границей и ввозить без налогов энергооборудование в Украину.