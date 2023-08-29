Не підлягають декларуванню та оподаткуванню: які товари можна ввозити в Україну
У Митній службі пояснили, які речі та скільки можна ввозити громадянам України, які повертаються додому з-за кордону.
Українці поступово повертаються на Батьківщину після вимушеного переїзду за кордон через повномасштабну війну. Але далеко не всім громадянам відомо, як правильно ввозити особисті речі в Україну. Як повідомляють у Державній митній службі, деякі товари не потрібно декларувати і платити за них податок.
Які товари можна не декларувати?
За інформацією митників, до цього списку входять:
- товари особистої гігієни та індивідуальні косметичні засоби в кількості, що забезпечує потреби однієї особи на час поїздки — 0,5 л туалетної води та/або 100 грам парфумів;
- одяг, білизну, взуття, що мають суто особистий характер, призначені виключно для власного користування і мають ознаки таких, що були у вжитку;
- прикраси, у тому числі з дорогоцінних металів і каміння, якими вже користувалися;
- індивідуальне письмове та канцелярське приладдя;
- не більше двох штук переносних музичних інструментів;
- не більше двох мобільних телефонів;
- переносні персональні комп'ютери не більше 2 штук та периферійне обладнання до них;
- індивідуальні вироби медичного призначення, які допомагають людині підтримувати життєдіяльність і контролюють стан;
- лікарські засоби — до 5 упаковок кожного найменування на одну особу (окрім тих, що містять наркотичні або психотропні речовини) або за кількістю, зазначеною в рецепті лікаря.
- звичайні та/або дитячі візки для прогулянок;
- одне крісло на колесах для осіб з інвалідністю на кожну особу з інвалідністю, яка перетинає митний кордон України, а в разі відсутності такої особи — не більше 1 штуки;
- спортивне спорядження, зокрема велосипед, призначене для використання однією особою.
При цьому, якщо у громадянина є подарунки або інші товари, які він збирається ввезти в Україну без оподаткування, то їхня вага має становити до 50 кілограмів. При цьому їхня загальна вартість не має бути дорожчою за 500 євро .
Обмеження на ввезення продуктів: про що потрібно знати
Українцям дозволять перетнути кордон із такими продуктами:
- алкогольні вироби (якщо громадянин повнолітній): горілчані вироби — 1 літр; вино — 2 літри; пиво — 5 літрів;
- тютюнові вироби (якщо громадянин повнолітній) — 200 цигарок/50 сигар/250 грам тютюну, або 250 грам усіх цих виробів;
- харчові продукти для власного споживання на загальну суму до 200 євро, до 2 кілограмів кожного найменування в пакуванні, без пакування — до 2 кілограмів кожного продукту (крім продуктів тваринного походження);
- харчові продукти вагою до 10 кілограмів в упаковці виробника.
Нагадаємо, 23 серпня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна і Молдова розвиватимуть спільний контроль на держкордоні.
"Швидке рішення щодо будівництва мосту через Дністер, розвиток пунктів пропуску, залізничного сполучення — все це дуже важливо і вирішальне для нас", — зазначив глава українського уряду.
Також нагадаємо, що Фокус докладно пояснював, як купувати за кордоном і ввозити без податків енергообладнання в Україну.