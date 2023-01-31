Генератор поштою. Як купувати за кордоном і ввозити без податків енергообладнання в Україну

З початку січня пільгове ввезення в Україну генераторів, Starlink, зарядних станцій та низки інших товарів уже регулюється законодавством. Якими є деталі доставки таких товарів з-за кордону та чи працює механізм звільнення від податків на практиці?

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Через російський енергетичний тероризм українці з осені 2022 року зіткнулися з повсюдними віяловими та аварійними відключеннями електроенергії. У зв'язку з цим в Україні зріс попит на генератори, зарядні станції та павербанки. Такі товари стали дефіцитними, ціни на них зросли на 40-120%.

Альтернативою покупки в Україні стало придбання енергообладнання за кордоном. Адже в Україну генератори, зарядні станції, Starlink із листопада дозволено ввозити без сплати податків — мита та ПДВ. Спочатку це питання регулювали такі урядові постанови:

від 09 листопада 2022 року №1260;

від 16 листопада 2022 року №1288;

від 29 листопада 2022 року №1340.

Але з 3 січня 2023 року набули чинності закони про сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України 2836-IX та 2837-IX, які внесли відповідні зміни до Податкового та Митного кодексів.

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Звивистий шлях. Що заважало раніше безмитному ввезенню генераторів

Пільгове ввезення енергообладнання в Україну не відразу запрацювало гладко. "На початку листопада були певні розбіжності між тим, що держслужбовці оголосили, і тим, що насправді було введено на той момент, — розповіли Фокусу в пресслужбі "Нової Пошти". — Адже спочатку чиновники зробили лише публічну заяву про скасування мит і податків на ці товари, але одразу не внесли зміни до підзвітних документів".

За інформацією "Нової Пошти", гармонізація між словом і ділом відбулася лише через тиждень після відповідних заяв влади, й із 17 листопада доставлення цієї групи до товарів в Україну йде без нарахування мита.

Проте від громадян і підприємців повідомлення про проблеми на митниці продовжували надходити. "Митниця не хоче оформлювати генератори і вимагає листа про те, що вони йдуть на лікарні під ковідні програми, і жодних аргументів не сприймають", — таку досить типову скаргу залишила наприкінці листопада громадянка України в обговоренні на одному з інтернет-форумів.

[ + – ] Спочатку охочі ввезти генератор без податків стикалися з проблемами на митниці Фото: Державна митна служба

Як раніше пояснювала Фокусу Оксана Продан, радниця голови Асоціації міст України з муніципальних питань, ці проблеми стали наслідком того, що енерготовари спочатку від ПДВ та мита звільнили не шляхом внесення відповідних змін до законодавства, а за рахунок ухвалення урядової постанови.

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Тобто, в уряді спочатку не знайшли нічого кращого, ніж вписати генератори, Starlink та зарядні станції до так званої "ковідної" постанови КМУ від 20 березня 2020 року №224, де перераховані переважно ліки та медичні вироби, що підлягають звільненню від сплати мита та ПДВ для боротьби з коронавірусом. Відповідно, на митниці й почали з'являтися казуси.

Тепер, коли набули чинності законодавчі зміни, пробуксування на митниці має залишитись у минулому.

"Закони 2836-IX та 2837-IX вводять короткострокові стимулювальні податкові та митні пільги для відновлення енергетичної інфраструктури, — пояснює Олександр Лещенко, адвокат, керівний партнер адвокатського об'єднання "Лещенко, Дорошенко та партнери". — Зокрема, на законодавчому рівні на період дії воєнного стану, але не більше ніж до 1 травня 2023 року, скасовується ввізне мито та ПДВ в разі ввезення генераторів, Starlink та іншого обладнання для енергетики. Пільги будуть поширюватися, зокрема, й на поштові та експрес-відправлення”.

Лещенко наголошує, що саме законами мали бути вирішені та врегульовані питання звільнення енергообладнання від мита та ПДВ.

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У Польщу — за генератором. Як привезти енергоустаткування без податків

Генератор, Starlink або зарядну станцію українці можуть ввезти з-за кордону без сплати мит та ПДВ у ручній поклажі. Тобто поїздку за кордон у справах чи на відпочинок можна поєднати з вирішенням питання придбання товарів для альтернативного енергозабезпечення чи доступу в інтернет.

"Під час ввезення товарів чи обладнання, що звільняються від сплати мита та ПДВ, їх потрібно просто задекларувати, вказавши в митній декларації код УКТЗЕД та найменування товару", — пояснює Олександр Лещенко. Співрозмовник Фокусу додає, що для товарів, які ввозяться громадянами, в ручній поклажі або в супровідному багажі декларування не потрібне, якщо їх сумарна фактурна вартість не перевищує еквівалент 500 євро, а вага — 50 кг.

Потужні генератори та зарядні станції, як правило, коштують дорожче 500 євро, і їх пільгове ввезення в Україну дозволяє помітно заощадити. Адже, наприклад, для товарів вартістю 1 тис. євро (40 131 грн) податкове навантаження у звичайних умовах становитиме 297,5 євро (11 936 грн). Йдеться про мито 10% та ПДВ 20%.

[ + – ] Ввезення генератора без мита та ПДВ дозволяє помітно заощадити Фото: autoblog.com

Ввезення дефіцитних товарів у ручній поклажі вигідне ще й тим, що дозволяє заощадити на оплаті послуг доставки, про які йтиметься нижче. Але такий шлях доступний не всім, оскільки військовозобов'язані чоловіки в період дії воєнного стану не мають змоги перетинати кордон України.

Однак є заповзятливі українці, які пропонують привезти енергообладнання з-за кордону за певний гонорар. На порталах оголошень є багато пропозицій щодо доставлення в Україну з польських та інших іноземних магазинів будь-яких товарів, зокрема — генераторів. Підприємці беруть на себе посередництво у відносинах з іноземним продавцем, упаковку, перевезення тощо. Наприклад, в одному з таких оголошень вартість доставки генератора оцінюється в 3 євро за кілограм або 10% від ціни товару. Тобто доставка з Польщі генератора вартістю 1 700 злотих (приблизно 15 тис. грн) коштуватиме 1,5 тис. грн.

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З Європи без податків. Як купити генератор за кордоном за допомогою пошти

Щоб купити за кордоном генератор чи зарядну станцію, зовсім не обов'язково виїжджати з України. Адже оператори ринку доставки вже налагодили відправлення енергообладнання з ЄС в Україну.

Зокрема, жителі України можуть придбати альтернативні джерела енергії в інтернет-магазинах Європи, де є ширший вибір і конкурентні ціни, скориставшись сервісом "НП Шопінг". Доставка здійснюється з глобальних інтернет-магазинів таких країн:

Польща;

Чехія;

Німеччина;

Франція;

Італія;

Іспанія;

Велика Британія;

Туреччина;

США.

"Через сервіс "НП Шопінг" можна купити товари в інтернет-магазинах Європи та замовити доставку в Україну у відділення "Нової пошти" або за адресою. Важливий момент: під час покупки необхідно вказати точну назву товару, що замовляється (вимога Закону України 1999-ІХ від 25 січня 2022 року). Якщо товар коштує до 10 тис. євро, то мита й податок на додану вартість не нараховуватимуться", — пояснюють у пресслужбі "Нової пошти".

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Ще один український оператор ринку — компанія Meest — пропонує доставку генераторів та електрогенерувальних пристроїв без мита та ПДВ з таких європейських онлайн-магазинів:

Amazon.de;

Allegro.pl;

OTTO;

Alternate;

ebay.

У "Новій пошті" нагадують, що покупки вартістю до 150 євро декларувати не потрібно, а для енергообладнання від 150 євро всі процедури розмитнення і декларування не скасовані, а відбуваються згідно з чинним законодавством.

Щоб брокер "Нової пошти Глобал" зміг оперативно розмитнити товар, для його декларування покупцю необхідно надати такі документи:

чек;

паспорт;

ідентифікаційний код.

"Якщо клієнт вчасно не надасть ці документи на товар, то відправлення перебуватиме в зоні розмитнення в очікуванні. Під час розмитнення мита та ПДВ умовно нараховуються, але фактичної сплати не відбувається", — наголошують у "Новій Пошті".

Інший спосіб отримання генератора з-за кордону, про який розповіли у "Новій пошті", — відправити придбаний товар із відділення Nova Post у Польщі. Для жителів України це можуть зробити їхні родичі або знайомі, які перебувають за кордоном. Залежно від ваги товару варто вибирати такі відділення Nova Post:

до 30 кг — будь-яке відділення;

від 31 кг до 50 кг — відділення №4 у Варшаві;

від 50 кг до 1000 кг — виключно вантажне відділення Nova Post 01/1 у Варшаві.

[ + – ] Поштові оператори вже налагодили доставку енергообладнання з-за кордону без мита та ПДВ Фото: УНІАН

У "Новій пошті" уточнюють, що товар, який відправляється, повинен бути новим у фабричній упаковці й оператору обов'язково потрібно показати чек. У компанії додатково звертають увагу, що генератори і пристрої, що заправляються паливом, обов'язково повинні бути без залишків пально-мастильних матеріалів усередині — такий запобіжний засіб необхідний для дотримання безпеки транспортування як людей, так і відправлень, що транспортуються разом із генератором.

Про запуск доставки генераторів з-за кордону без мита та ПДВ також оголосила "Укрпошта". З грудня такі товари можна відправити з понад 600 відділень пошти Латвії (Latvijas Pasts) і надалі список країн розширюватиметься. Як і у випадку з відправленням із відділень Nova Post у Польщі, тут також доведеться звернутися до довіреної особи у Латвії. Доставка коштуватиме від 25 євро (приблизно 1 тис. грн).

Загалом вартість доставки залежить від географії, ціни та ваги товару. Згідно з інформацією на сайті "Нової пошти", доставку з Польщі генератора до 30 кг здійснять за стандартним тарифом 70 злотих (приблизно 600 грн). За доставку важчих генераторів потрібно платити по 5 злотих (42,65 грн) за кожен кілограм ваги. Тобто за генератор вагою 38 кг, який коштує 1 700 злотих (приблизно 15 тис. грн), доведеться заплатити 1 622 грн. Якщо товар коштує від 4 500 злотих (майже 38,4 тис. грн), то у вартість доставки варто додати ще 70 злотих на оплату послуг брокера на митниці за декларування товару.

[ + – ] З-за кордону в Україну відправляють тисячі інтернет-модулів Starlink, які, зокрема, передаються ЗСУ Фото: niklife.com.ua [ + – ] Павербанки різного обсягу — одна з найпопулярніших покупок за кордоном [ + – ] Зарядні станції, які забезпечують автономність у міській квартирі, також часто замовляють в іноземних інтернет-магазинах Фото: Bluetti [ + – ] Лише через "Нову пошту" в Україну доставили майже 1 000 потужних генераторів від 5 кВт Фото: protoolreviews.com

Купівля енергообладнання в іноземних онлайн-магазинах набула популярності серед українських громадян. Виключно через сервіс "НП Шопінг" у період із лютого до грудня 2022 року з Європи до України доставили:

понад 11 тис. інтернет-модулів Starlink;

майже 1 000 потужних генераторів на 5 кВт і більше;

десятки тисяч павербанків, зарядних станцій та інверторних генераторів.

У пресслужбі "Нової Пошти" Фокусу повідомили, що найчастіше українці замовляють павербанки різних обсягів і фірм, джерела безперебійного живлення (зарядні станції), такі як Bluetti, й інтернет-модулі Starlink.

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