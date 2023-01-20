І генератор, і Starlink. Як отримати автономність за допомогою кредитів

Обстріл ЗС РФ української території не припиняється. Це впливає на доступність електроенергії та Інтернету як для громадян, так і для бізнесу. Які кредитні програми допоможуть купити обладнання для енергонезалежності та безперебійної роботи.

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Щодня все більше українських підприємств – магазинів, аптек, закладів громадського харчування, сфер послуг, офісів та інших — продовжують безперебійно працювати навіть у періоди відключення електроенергії. Альтернативним джерелом струму для них стають генератори. Тим часом громадяни обладнують свої квартири зарядними станціями, інверторами, акумуляторами, джерелами безперебійного живлення, щоб також залишатися з електроенергією та інтернетом.

Однак мікробізнесу для покупки генератора часом доводиться вилучати з обігу чимало коштів. А для багатьох громадян із не найвищими доходами відповідні витрати на автономність часто виявляються непідйомними. У такому разі можна вирушити до банку за кредитом для придбання потрібного обладнання. Фокус з'ясував деталі кредитних програм банків для громадян та для малого і середнього бізнесу.

Кредит 5-7-9% на усі випадки. Чи можна купити генератор по держпрограмі для бізнесу

Опитані Фокусомбанки підтвердили, що бізнес може придбати генератори, Starlink та інше обладнання для підвищення енергонезалежності за рахунок державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".

"Ощадбанк кредитує придбання товарів для енергозабезпечення бізнесу в рамках програми 5-7-9% за процентною ставкою від 0% річних. Остаточний розмір ставки визначається залежно від індексу UIRD 3M [Індекс ставок за депозитами фізосіб] та сегменту клієнта", — розповідає Наталія Буткова-Вітвіцька, член правління Ощадбанку, відповідальна за мікро-малий та середній бізнес. — Кредит можуть отримати як чинні клієнти Ощадбанку, так і нові клієнти – ФОПи чи юрособи, які працюють у сфері торгівлі, виробництва чи послуг". Співрозмовниця Фокусу уточнює, що в пріоритеті у банку — клієнти з областей із високим ризиком пошкодження енергетичної інфраструктури.

В Ощадбанку параметри кредитування такі:

сума: від 100 тис. грн. до 60 млн. грн.;

термін: від 6 до 60 місяців;

власний внесок: не менше ніж 30% від суми кредиту;

Форма кредиту: терміновий кредит або невідновлювана кредитна лінія.

В Ощадбанку кредитування на купівлю та встановлення обладнання, що забезпечує безперебійну роботу енергосистеми бізнесу, запустили у межах програми 5-7-9% на початку грудня 2022 року. Ініціатива виявилася затребуваною.

"За кілька тижнів до старту продажів Ощадбанк опитав чинних клієнтів сегменту ММСБ [мікро, малого та середнього бізнесу] і з'ясував, що понад 500 із них зацікавлені у фінансуванні напряму енергозабезпечення, – розповідає Наталія Буткова-Вітвіцька. – Ми вже отримали понад 100 кредитів на загальну суму 110 млн грн, з яких понад 40 уже узгодили та видали кредитів на суму 25 млн грн. Ще 60 кредитних заявок перебувають у роботі".

Найбільший попит у клієнтів має таке обладнання:

генератори

додаткові акумуляторні батареї

аксесуари для побудови індивідуальної енергетичної екосистеми

[ + – ] Придбати генератори можна в межах державної програми "5-7-9%"

У ПриватБанку 30 грудня 2022 року також запустили кредит на придбання генераторів у межах держпрограми "5-7-9%". Тут умови кредиту такі:

ставка: від 0%;

власний внесок: 10% суми кредиту;

сума: від 20 тис. грн. до 300 тис. грн.;

термін: до 12 місяців

цільове призначення: придбання електрогенераторів, джерел безперебійного живлення, акумуляторів та систем зв'язку Starlink (до п'яти одиниць обладнання на один договір).

Навіть якщо якийсь банк не анонсував окрему програму кредитування на придбання генераторів, отримати пільговий кредит на покупку такого обладнання цілком можливо.

Віктор Харковець, начальник управління розвитку кредитного бізнесу ПУМБ підтверджує, що будь-яке підприємство, яке відповідає умовам програми "Доступні кредити 5-7-9%", може отримати кредит під 0% на придбання всього необхідного обладнання для нівелювання ризиків блекауту.

[ + – ] За програмою "5-7-9%" можна отримати кредит під 0% на все необхідне обладнання для нівелювання ризиків блекауту Фото: protoolreviews.com

"Умови такого кредиту нічим не відрізнятимуться від звичайного інвестиційного кредиту, виданого в межах держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%", — продовжує Наталія Згоба, керівник управління розробки продуктів та послуг для юридичних осіб та ФОП АТ "Кредобанк". — Наразі продовжує діяти антивоєнна складова у межах програми "5-7-9%", що дає можливість клієнтам МСБ отримати кредит під 0%, поки в країні продовжується військове становище". Співрозмовниця Фокусу додає, що термін такого інвестиційного кредиту може досягати п'яти років, а участь власними коштами клієнта має бути не менше ніж 30%.

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Кредит на генератор. Які програми доступні бізнесу

За словами Наталії Буткової-Вітвіцької, критерії програми "5-7-9%" є настільки гнучкими, що практично всі клієнти обирають саме такий вид кредитування. Однак в умовах програми прописано низку критеріїв, які не дозволяють деяким бізнесам претендувати на пільговий кредит. Наприклад, якщо власник бізнесу іноземець, або за два останні звітні роки діяльність компанії була неприбутковою, в участі у програмі відмовлять. У такому разі можна скористатися іншими кредитними продуктами.

" Клієнти, які не відповідають умовам програми "Доступні кредити 5-7-9%", можуть скористатися іншими кредитними програмами та направити кошти на придбання генераторів, Starlink та ін ., — продовжує Віктор Харковець. — Це може бути стандартний кредит, оформлений у межах генерального кредитного ліміту (один генеральний договір на всі види кредитування), або кредит для фізичних осіб-підприємців (ФОП) "всеБІЗНЕС", який став доступним клієнтам ПУМБ з жовтня 2022 року".

Останній продукт у вигляді швидкої дистанційної позики без застави у розмірі до 500 тис. грн. терміном до двох років співрозмовник Фокусу вважає найбільш доцільним продуктом для оперативного придбання генераторів, EcoFlow та Starlink. Процентна ставка за онлайн-кредитами "всеБІЗНЕС" складає 0,00001% річних, але є разова комісія — 1% від суми кредиту, і щомісячна комісія — 1,8-2% від суми кредиту. Тобто ефективна (реальна) ставка за таким кредитом може становити до 13% річних.

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За спостереженнями Віктора Харківця, для середнього та великого бізнес-сегменту вартість генератора не така велика, щоб окремо оформлювати кредит під цю потребу. Відповідно, генератори такі клієнти, як правило, купують у межах кредиту на поповнення оборотних коштів.

Тим часом, за словами співрозмовника Фокусу, у сегменті мікро та малого бізнесу кредити сьогодні оформлюють переважно на купівлю генераторів та іншого обладнання для безперебійної роботи при віялових відключеннях.

Серед інших кредитних продуктів, які може використати бізнес для фінансування придбання генераторів, окрім програми "5-7-9%", Наталія Згоба також називає стандартні інвестиційні кредити банків. Зокрема, співрозмовниця Фокусу радить скористатися гарантією від ЄБРР або Програмою підтримки українських виробників від Фонду розвитку підприємництва, в межах якої клієнти можуть отримати кредит, зокрема, і на придбання генераторів, за ставкою 13,68% річних.

" Попит на кредити — досить великий, особливо серед підприємств, які потребують великої кількості генераторів, — коментує Наталія Згоба. — Банк приймає рішення про надання таких кредитів, виходячи зі звичайної практики, враховуючи наближеність клієнта до зони активних бойових дій або до кордону з Росією та Білоруссю, фінансову здатність повернути кошти та те, як придбання генератора вплине на діяльність підприємства".

Генератор у розстрочку. Які програми допоможуть українцям здобути енергонезалежність

Щоб громадянам придбати необхідний для автономного забезпечення квартири або будинку товар, банки мають різні програми кредитування готівкою, а також сервіси миттєвої оплати частинами.

Багато банків з початку війни призупинили видачу нових кредитів готівкою, також було урізано або скасовано ліміти за кредитними картками. Однак, станом на середину січня 2023 року в деяких фінустановах вже відновили ліміти на "оплату частинами" та інші подібні сервіси для існуючих власників кредитних карток з лімітом.

На онлайн-майданчиках пропонується достатньо генераторів, джерел безперебійного живлення, зарядних станцій, павербанків тощо, які можна придбати, зокрема, і у кредит.

"Ми пропонуємо покупцям повний асортимент подібних товарів, окрім гаджетів Starlink. Зокрема, маємо на вибір із кількох брендів зарядних станцій різної потужності — Bluetti, Jackery, Anker, EcoFlow, Canyon та інші. Усі подібні товари можна придбати в розстрочку без переплат на термін до десяти місяців", — розповідає Іван Павлик, комерційний директор COMFY. Співрозмовник Фокусу додає, що генератори та інші подібні товари доволі часто купують у кредит — до 25% від їхнього обігу продають у розстрочку без переплат.

[ + – ] Зарядна станція дозволить комфортно пережити віялові відключення світла у міській квартирі. Фото: Скриншот

"Більшість товарів від продавця АЛЛО на маркетплейсі allo.ua та в мобільному додатку можна придбати та сплатити частинами до 20 платежів, а також купити в кредит, – продовжує Артем Красніков, керівник департаменту розвитку фінансових сервісів та бізнес платежів ДК "АЛЛО". – Це також стосується генераторів та зарядних станцій, про що свідчить відповідна позначка на карті товару. Умови кредитування та оплати частинами залежать від банку, який обирає клієнт".

Однак співрозмовник Фокусу зазначає, що зараз українці віддають перевагу покупці генераторів і зарядних станцій з повною оплатою при покупці. Можливо, громадяни стали обережніше ставитися до боргів. З іншого боку, покупці можуть просто не мати достатніх кредитних лімітів у банках.

Для прикладу розглянемо кілька пропозицій на популярних онлайн-майданчиках.

Наприклад, універсальна зарядна станція Jackery Explorer 1000 pro EU у COMFY продається за 54 999 грн. У безвідсотковий миттєвий кредит цей пристрій, до якого можна підключити ноутбук, смартфон, планшет та побутову техніку, пропонують купити, скориставшись такими програмами:

ПриватБанк: "Оплата частинами" (3-18 місяців)

monobank: "Покупка частинами" (3-10 місяців)

А-Банк: "Плати частинами" (3-10 місяців)

ОТП Банк: "Оплата частинами" (3-9 місяців)

Сенс Банк: "Оплата частинами" (3-7 місяців)

ПУМБ: "Оплата частинами" (3-9 місяців)

Іншу зарядну станцію EcoFlow RIVER MAX за ціною 25999 грн. АЛЛО пропонує придбати за програмою "Оплата частинами" від ПриватБанку (3-20 платежів) або через сервіс "Покупка частинами" від monobank (10 платежів, аванс 0%). Таким чином цей пристрій обійдеться від 1300 грн на місяць. "Тягне телевізор, холодильник, фен, мікрохвильову піч, електрочайник. Загалом, покупкою задоволений", — повідомив про цей товар покупець Володимир.

За генератори теж можна платити частинами. Наприклад, бензиновий генератор Dnipro-M GX-25 на маркетплейсі "Епіцентр" пропонують придбати за 22455 грн і скористатися при цьому миттєвими кредитами від ПриватБанку або monobank на 3-6 місяців з нульовою ставкою. Якщо розбити на шість платежів, щомісяця доведеться сплачувати по 3742,50 грн.

[ + – ] Щоб скористатися миттєвою розстрочкою, потрібно мати кредитку з відкритим кредитним лімітом. Фото: Finclub.net

Але для отримання миттєвих безвідсоткових кредитів важливо мати кредитку з відкритим кредитним лімітом в одному з перерахованих вище банків і перед покупкою переконатися в наявності достатнього ліміту саме на оплату частинами. Можливості громадян обмежує те, що ліміти на оплату частинами навіть у клієнтів із гарною кредитною історією, як правило, не перевищують 10-50 тис. грн, а генератори та зарядні станції часто коштують дорожче за 50 тис. грн.

"У мене кредитний ліміт у monobank становить 30 тис. грн, – розповідає киянка Марина. – При цьому, ліміт на покупку частинами відкрили лише на 10 тис. грн. На бюджетний смартфон, може, й вистачить, але EcoFlow так не купиш".

Втім, якщо кредитки немає, або ліміту на оплату частинами не вистачає, можна оформити кредит безпосередньо в магазині. Наприклад, для отримання кредиту в магазині, скажімо, на згадану зарядну станцію Jackery Explorer 1000 pro EU можна подати заявку на розгляд наступним банкам:

ОТП Банк

ПУМБ

Укрсиббанк

Глобус

Ідея Банк

У разі позитивного рішення банк можна обрати за власним бажанням. Договір з банком укладається в магазині, для чого потрібно мати паспорт та ІПН. Якщо оформити кредит на вищезазначену зарядну станцію вартістю 54 999 грн в одному з банків зі списку на 24 місяці, за орієнтовними розрахунками Фокусу, переплата становитиме 19 805 грн, а ефективна ставка — близько 36,5%.