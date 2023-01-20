И генератор, и Starlink. Как получить автономность с помощью кредитов

Обстрелы ВС РФ украинской территории не прекращаются. Это влияет на доступность электроэнергии и интернета как для граждан, так и для бизнеса. Какие кредитные программы помогут купить оборудование для энергонезависимости и бесперебойной работы.

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С каждым днем все больше украинских предприятий – магазинов, аптек, заведений общепита, сферы услуг, офисов и других — продолжают бесперебойно работать даже в периоды отключении электроэнергии. Альтернативным источником тока для них становятся генераторы. Тем временем, граждане оборудуют свои квартиры зарядными станциями, инверторами, аккумуляторами, источниками бесперебойного питания, чтобы также оставаться со электроэнергией и интернетом.

Однако микробизнесу для покупки генератора порой приходится изымать из оборота немало средств. А для многих граждан с не самыми высокими доходами соответствующие расходы на автономность часто оказываются неподъемными. В таком случае можно отправиться в банк за кредитом для покупки нужного оборудования. Фокус выяснил детали кредитных программ банков для граждан и для малого и среднего бизнеса.

Кредит 5-7-9% на все случаи. Можно ли купить генератор по госпрограмме для бизнеса

Опрошенные Фокусом банки подтвердили, что бизнес может приобрести генераторы, Starlink и другое оборудование для повышения энергонезависимости за счет государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

"Ощадбанк кредитует приобретение товаров для энергообеспечения бизнеса в рамках программы 5-7-9% по процентной ставке от 0% годовых. Окончательный размер ставки определяется в зависимости от индекса UIRD 3M [Индекс ставок по депозитам физлиц] и сегмента клиента, — рассказывает Наталья Буткова-Витвицкая, член правления Ощадбанка, ответственная за микро-малый и средний бизнес. — Кредит могут получить как действующие клиенты Ощадбанка, так и новые клиенты – ФОПы или юрлица, работающие в сфере торговли, производства или услуг". Собеседница Фокуса уточняет, что в приоритете у банка — клиенты из областей с высоким риском повреждения энергетической инфраструктуры.

В Ощадбанке параметры кредитования следующие:

сумма: от 100 тыс. грн до 60 млн. грн;

срок: от 6 до 60 месяцев;

собственный взнос: не менее 30% от суммы кредита;

форма кредита: срочный кредит или невозобновляемая кредитная линия.

В Ощадбанке кредитование на покупку и установку оборудования, обеспечивающего бесперебойную работу энергосистемы бизнеса, запустили в рамках программы 5-7-9% в начале декабря 2022 года. Инициатива оказалась востребованной.

"За несколько недель до старта продаж Ощадбанк опросил действующих клиентов сегмента ММСБ [микро, малого и среднего бизнеса] и выяснил, что более 500 из них заинтересованы в финансировании направления энергообеспечения, – рассказывает Наталья Буткова-Витвицкая. – Мы уже получили более 100 кредитных заявок на общую сумму 110 млн грн, из которых более 40 уже согласовали и выдали кредитов на сумму 25 млн грн. Еще 60 кредитных заявок находятся в работе".

Наибольшим спросом у клиентов пользуется следующее оборудование:

генераторы

дополнительные аккумуляторные батареи

аксессуары для построения индивидуальной энергетической экосистемы

[ + – ] Приобрести генераторы можно в рамках государственной программы "5-7-9%"

В ПриватБанке 30 декабря 2022 года также запустили кредит на приобретение генераторов в рамках госпрограммы "5-7-9%". Здесь условия такого кредита следующие:

ставка: от 0%;

собственный взнос: 10% от суммы кредита;

сумма: от 20 тыс. грн до 300 тыс. грн;

срок: до 12 месяцев

целевое назначение: приобретение электрогенераторов, источников бесперебойного питания, аккумуляторов и систем связи Starlink (до пяти единиц оборудования на один договор).

Даже если какой-либо банк не анонсировал отдельную программу кредитования приобретения генераторов, получить льготный кредит на покупку такого оборудования вполне возможно.

Виктор Харковец, начальник управления развития кредитного бизнеса ПУМБ подтверждает, что любое предприятие, отвечающее условиям программы "Доступные кредиты 5-7-9%", может получить кредит под 0% на приобретение всего необходимого оборудования для нивелирования рисков блэкаута.

[ + – ] По программе "5-7-9%" можно получить кредит под 0% на все необходимое оборудования для нивелирования рисков блэкаута Фото: protoolreviews.com

"Условия такого кредита ничем не будут отличаться от обычного инвестиционного кредита, выданного в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%", — продолжает Наталья Згоба, руководитель управления разработки продуктов и услуг для юридических лиц и ФОП АО "Кредобанк". — Сейчас продолжает действовать антивоенная компонента в рамках программы "5-7-9%", что дает возможность клиентам МСБ получить кредит под 0%, пока в стране продолжается военное положение". Собеседница Фокуса добавляет, что срок такого инвестиционного кредита может достигать пяти лет, а участие собственными средствами клиента должно быть не менее 30%.

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Кредит на генератор. Какие программы доступны бизнесу

По словам Натальи Бутковой-Витвицкой, критерии программы "5-7-9%" настолько гибкие, что практически все клиенты выбирают именно такой вид кредитования. Однако в условиях программы прописан ряд критериев, которые не позволяют некоторым бизнесам претендовать на льготный кредит. Например, если владелец бизнеса иностранец, или за два последних отчетных года деятельность компании была неприбыльной, в участии в программе откажут. В таком случае можно воспользоваться другими кредитными продуктами.

"Клиенты, которые не соответствуют условиям программы "Доступные кредиты 5-7-9%", могут воспользоваться другими кредитными программами и направить средства на приобретение генераторов, Starlink и др., — продолжает Виктор Харковец. — Это может быть стандартный кредит, оформленный в рамках генерального кредитного лимита (один генеральный договор на все виды кредитования) или кредит для физических лиц-предпринимателей (ФОП) "всеБІЗНЕС", который стал доступен клиентам ПУМБ с октября 2022 года".

Последний продукт в виде быстрого дистанционного займа без залога в размере до 500 тыс. грн сроком до двух лет собеседник Фокуса считает наиболее целесообразным продуктом для оперативного приобретения генераторов, EcoFlow и Starlink. Процентная ставка по онлайн-кредитам "всеБІЗНЕС" составляет 0,00001% годовых, но есть разовая комиссия — 1% от суммы кредита, и ежемесячная комиссия — 1,8-2% от суммы кредита. То есть, эффективная (реальная) ставка по такому кредиту может составить до 13% годовых.

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По наблюдениям Виктора Харьковца, для среднего и крупного бизнес-сегмента стоимость генератора не настолько велика, чтобы отдельно оформлять кредит под эту потребность. Соответственно, генераторы такие клиенты, как правило, приобретают в рамках кредита на пополнение оборотных средств.

Между тем, по словам собеседника Фокуса, в сегменте микро и малого бизнеса кредиты сегодня оформляют преимущественно на покупку генераторов и другого оборудования для бесперебойной работы при веерных отключениях.

Среди других кредитных продуктов, которые может использовать бизнес для финансирования приобретения генераторов, кроме программы "5-7-9%", Наталья Згоба также называет стандартные инвестиционные кредиты банков. В частности, собеседница Фокуса советует воспользоваться гарантией от ЕБРР или Программой поддержки украинских производителей от Фонда развития предпринимательства, в рамках которой клиенты могут получить кредит, в том числе, и на приобретение генераторов, по ставке 13,68% годовых.

"Спрос на кредиты — довольно велик, особенно среди предприятий, которые нуждаются в большом количестве генераторов, — комментирует Наталья Згоба. — Банк принимает решение о предоставлении таких кредитов, исходя из обычной практики, учитывая приближенность клиента к зоне активных боевых действий или к границе с Россией и Беларусью, финансовую способность вернуть средства и то, как приобретение генератора повлияет на деятельность предприятия".

Генератор в рассрочку. Какие программы помогут украинцам обрести энергонезависимость

Чтобы гражданам приобрести нужный для автономного обеспечения квартиры или дома товар, в банках есть различные программы кредитования наличными, а также сервисы мгновенной оплаты частями.

Многие банки с начала войны приостановили выдачу новых кредитов наличными, также были урезаны или отменены лимиты по кредитным картам. Однако по состоянию на середину января 2023 года в некоторых финучреждениях уже возобновили лимиты на "оплату частями" и другие подобные сервисы для существующих держателей кредитных карт с лимитом.

На онлайн-площадках предлагается достаточно генераторов, источников бесперебойного питания, зарядных станций, пауэррбанков и т.д, которые можно приобрести, в том числе, и в кредит.

"Мы предлагаем покупателям полный ассортимент подобных товаров, кроме гаджетов Starlink. В частности, есть на выбор из нескольких брендов зарядных станций разной мощности — Bluetti, Jackery, Anker, EcoFlow, Canyon и другие. Все подобные товары можно приобрести в рассрочку без переплат на срок до десяти месяцев", — рассказывает Иван Павлик, коммерческий директор COMFY. Собеседник Фокуса добавляет, что генераторы и другие подобные товары довольно часто покупают в кредит — до 25% от их оборота продается в рассрочку без переплат.

[ + – ] Зарядная станция позволит комфортно пережить веерные отключения света в городской квартире Фото: Скриншот

"Большинство товаров от продавца АЛЛО на маркетплейсе allo.ua и в мобильном приложении можно приобрести и оплатить частями до 20 платежей, а также купить в кредит, – продолжает Артем Красников, руководитель департамента развития финансовых сервисов и бизнес платежей ГК "АЛЛО". – Это также касается генераторов и зарядных станций, о чем свидетельствует соответствующая отметка на карте товара. Условия кредитования и оплаты частями зависят от банка, который выбирает клиент".

Однако собеседник Фокуса отмечает, что сейчас украинцы предпочитают покупку генераторов и зарядных станций с полной оплатой при покупке. Возможно, граждане стали более осторожно относиться к долгам. С другой стороны, покупатели могут попросту не иметь достаточных кредитных лимитов в банках.

Для примера рассмотрим несколько предложений на популярных онлайн-площадках.

К примеру, универсальная зарядная станция Jackery Explorer 1000 pro EU в COMFY продается за 54999 грн. В беспроцентный мгновенный кредит это устройство, к которому можно подключить ноутбук, смартфон, планшет и бытовую технику, предлагают купить, воспользовавшись следующими программами:

ПриватБанк: "Оплата частинами" (3-18 месяцев)

monobank: "Покупка частинами" (3-10 месяцев)

А-Банк: "Плати частинами" (3-10 месяцев)

ОТП Банк: "Оплата частинами" (3-9 месяцев)

Сенс Банк: "Оплата частинами" (3-7 месяцев)

ПУМБ: "Оплата частинами" (3-9 місяців)

Другую зарядную станцию EcoFlow RIVER MAX по цене 25999 грн АЛЛО предлагает приобрести по программе "Оплата частинами" от ПриватБанка (3-20 платежей) или через сервис "Покупка частинами" от monobank (10 платежей, аванс 0%). Таким образом, это устройство обойдется от 1300 грн в месяц. "Тянет телевизор, холодильник, фен, микроволновку, электрочайник. В общем, покупкой доволен", — сообщил об этом товаре покупатель Владимир.

За генераторы тоже можно платить по частям. Например, генератор бензиновый Dnipro-M GX-25 на маркетплейсе "Эпицентр" предлагают приобрести за 22455 грн и воспользоваться при этом мгновенными кредитами от ПриватБанка или monobank на 3-6 месяцев с нулевой ставкой. Если разбить на шесть платежей, каждый месяц придется платить по 3742,50 грн.

[ + – ] Чтобы воспользоваться мгновенной рассрочкой нужно иметь кредитку с открытым кредитным лимитом Фото: Finclub.net

Но для получения мгновенных беспроцентных кредитов важно иметь кредитку с открытым кредитным лимитом в одном из вышеперечисленных банков и перед покупкой убедиться в наличии достаточного лимита именно на оплату частями. Возможности граждан ограничивает то, что лимиты на оплату частями даже у клиентов с хорошей кредитной историей, как правило, не превышают 10-50 тыс. грн, а генераторы и зарядные станции часто стоят дороже 50 тыс. грн.

"У меня кредитный лимит в monobank составляет 30 тыс. грн, – рассказывает киевлянка Марина. – При этом, лимит на покупку частями открыли всего на 10 тыс. грн. На бюджетный смартфон, может, и хватит, но EcoFlow так не купишь".

Впрочем, если кредитки нет, или лимита на оплату частями не хватает, кредит можно оформить непосредственно в магазине. К примеру, для получения кредита в магазине, скажем, на упомянутую выше зарядную станцию Jackery Explorer 1000 pro EU можно подать заявку на рассмотрение следующим банкам:

ОТП Банк

ПУМБ

Укрсиббанк

Глобус

Идея Банк

В случае положительного решения банк можно выбрать по собственному предпочтению. Договор с банком заключается в магазине, для чего нужно иметь паспорт и ИНН. Если оформить кредит на вышеупомянутую зарядную станцию стоимостью 54999 грн в одном из банков из списка на 24 месяца по ориентировочным расчетам Фокуса переплата составит 19805 грн, а эффективная ставка — около 36,5%.